Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: Trafic deschis în ambele sensuri în perioada sărbătorilor

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va funcționa fără restricții pe tronsonul aflat în prezent în reparații, în direcția către România. Informația a fost transmisă de autoritățile de frontieră bulgare către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Lucrări suspendate pentru sărbători

Măsura este valabilă până la data de 8 ianuarie 2026. În această perioadă, lucrările vor fi suspendate pentru a permite tranzitul în condiții de siguranță.

Până în data de 18 decembrie, circulația este dirijată alternativ, cu semafor, din cauza lucrărilor de reabilitare desfășurate de partea bulgară.

Lucrări reluate după Revelion

Lucrările vor fi reluate începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria.