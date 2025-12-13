Prima pagină » Social » Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: Trafic deschis în ambele sensuri în perioada sărbătorilor

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: Trafic deschis în ambele sensuri în perioada sărbătorilor

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se deschide în ambele sensuri începând cu 18 decembrie 2025 până la 8 ianuarie 2026. Măsura permite tranzitul fluent în contextul sărbătorilor de iarnă.
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: Trafic deschis în ambele sensuri în perioada sărbătorilor
Andreea Tobias
13 dec. 2025, 13:03, Social

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va funcționa fără restricții pe tronsonul aflat în prezent în reparații, în direcția către România. Informația a fost transmisă de autoritățile de frontieră bulgare către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Lucrări suspendate pentru sărbători

Măsura este valabilă până la data de 8 ianuarie 2026. În această perioadă, lucrările vor fi suspendate pentru a permite tranzitul în condiții de siguranță.

Până în data de 18 decembrie, circulația este dirijată alternativ, cu semafor, din cauza lucrărilor de reabilitare desfășurate de partea bulgară.

Lucrări reluate după Revelion

Lucrările vor fi reluate începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria.

Recomandarea video

EXCLUSIV Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție
G4Media
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Gandul
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Cancan
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport
Verdict pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în decembrie 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” după 36 de ani
Libertatea
Cele 3 alimente care ne distrug creierul, potrivit renumitului neurochirurg Leon Dănăilă
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor