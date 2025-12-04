De ce investește Kaufland Bulgaria peste 5 milioane de euro pentru tranziția la moneda europeană

Retailerul se pregătește să implementeze sisteme de plată rapidă și va dubla numărul de casieri în prima lună a schimbării valutare, asigurându-se că toți clienții primesc restul exclusiv în noua monedă. Această investiție acoperă pregătirile tehnice, logistice și organizatorice în toate unitățile Kaufland din Bulgaria, scrie ESM.

O componentă cheie include asigurarea a 40.000 de ore de lucru suplimentare pentru a susține casele de marcat, împreună cu măsuri de securitate sporite pentru a garanta liniștea clienților și operațiunile fără probleme în echipă.

Țvetomir Uzunov, director financiar al Kaufland Bulgaria , a explicat: „Lanțurile de retail sunt unul dintre cele trei canale prin care leva va fi retrasă din circulație, alături de sectorul bancar și oficiile poștale. Noi, la Kaufland, suntem pe deplin pregătiți pentru toate procesele tehnice, desfășurând simultan o serie de sesiuni de instruire pentru angajații din magazinele noastre. Investim nu doar resurse, ci și mult timp și o organizație extrem de eficientizată, pe care o considerăm o investiție în încrederea clienților noștri.”

Multivalută

Începând cu 2 ianuarie, toate casele de marcat Kaufland Bulgaria vor funcționa simultan, acceptând atât leva, cât și euro. Deși clienții pot plăti în oricare dintre valute, restul va fi returnat în euro.

Acest proces necesită ca retailerul să aibă un volum substanțial de numerar disponibil – aproape 1 tonă per magazin, însumând peste 70 de tone pentru toate locațiile la nivel național, echivalentul a trei camioane mari.

Pentru a facilita această operațiune complexă, Kaufland a dedicat 40.000 de ore instruirii angajaților săi, care vor fi în prima linie a introducerii noii monede.

Pregătiri tehnice

Pregătirile tehnice pentru tranziția la zona euro au început la Kaufland Bulgaria în urmă cu doi-trei ani, investiția totală în sisteme depășind 9 milioane de leva (4,6 milioane de euro).

Una dintre cele mai complicate etape a fost procesul de reetichetare.

După cum a subliniat Uzunov, chiar și modificări minore ale fontului de pe etichete reprezintă o investiție de 200.000 de leva (102.000 de euro).

Compania a investit aproape 500.000 de leva (255.000 de euro) exclusiv în schimbarea etichetelor și implementarea afișajului dublu al prețurilor, o sarcină care a necesitat trei corecții în acest an.

Kaufland a adăugat că toate magazinele sale din Bulgaria își vor păstra programul obișnuit pe 31 decembrie și 2 ianuarie, în ciuda faptului că ambele date sunt zile oficiale nelucrătoare.