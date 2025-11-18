Compania-mamă a Lidl și Kaufland anunță o investiție uriașă în domeniul AI

Christian Müller, co-director executiv al subsidiarei digitale a grupului, Schwarz Digits, a declarat că acest proiect de construcție reprezintă cea mai mare investiție unică din istoria companiei, potrivit agenției dpa.

Prima etapă de construcție a centrului de date este programată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027. Potrivit companiei, centrul va fi alimentat cu energie regenerabilă.

Miliarde pentru infrastructură AI

Aproximativ 2,5 miliarde de euro vor fi alocate pentru construcție, iar restul pentru infrastructura IT. Nu va exista finanțare de la stat, a precizat compania.

Centrul de date este proiectat să găzduiască aproximativ 100.000 de cipuri specializate pentru AI. Prin comparație, un nou centru de date construit de Deutsche Telekom și Nvidia la München va avea 10.000 de cipuri.

Cipurile vor fi folosite pentru antrenarea modelelor mari și procesarea unor seturi masive de date folosind AI.

Conform planurilor, căldura reziduală generată de computere va fi direcționată către rețeaua de termoficare a furnizorului regional Süll și distribuită consumatorilor din Lübbenau și localitățile din jur.

Ministrul german al Digitalizării, Karsten Wildberger, a declarat că Germania are nevoie de mai multă putere de calcul:

„Doar cu centre de date performante putem utiliza aplicațiile AI la scară largă și ne putem consolida competitivitatea”, a spus el.

Proiectul Schwarz Group arată că Germania are competențele și expertiza necesare pentru a-și consolida suveranitatea digitală, a adăugat ministrul.

Un jucător major în IT

În calitate de proprietar al Lidl și Kaufland, Schwarz Group este un utilizator IT de mari dimensiuni.

Cele două lanțuri de supermarketuri și-au extins constant rețeaua în ultimii ani. Ele operează în prezent aproximativ 14.200 de magazine în 32 de țări. Grupul are aproximativ 595.000 de angajați.

Noul centru de date din Lübbenau nu va procesa doar datele interne. Va oferi, de asemenea, capacitate de stocare și putere de calcul și pentru clienți externi.