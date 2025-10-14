Europa încearcă să recupereze decalajul față de SUA și China în domeniul AI ca să nu devină o „colonie tehnologică”

În iunie, președintele Emmanuel Macron a luat cina la Palatul Élysée cu Jensen Huang, șeful Nvidia. Întâlnirea a marcat parteneriatul anunțat între compania americană și startup-ul francez Mistral, pentru construirea celor mai mari centre de date din Franța.

Huang a întrerupt pentru scurt timp atmosfera festivă pentru a lansa un avertisment privind inteligența artificială: „Problema Europei și a Franței este că sunteți prea lenți”, i-a tachinat el pe participanți, potrivit Éléonorei Crespo, antreprenoare în domeniul AI prezentă la cină. „E ca vinul vostru. Așteptați să se învechească, să fie perfect”.

Europa încearcă să reducă decalajul față de SUA și China în domeniul AI

Mulți lideri europeni încearcă acum să-l contrazică pe Huang, scrie Bloomberg.

Continentul, cunoscut mai degrabă ca un reglementator al tehnologiei decât ca un inovator, acționează pentru a-și revendica partea din boomul global al inteligenței artificiale.

Puținii giganți tehnologici europeni, SAP și ASML, au anunțat în ultimele săptămâni investiții de miliarde de euro în startup-uri locale de AI și servicii adaptate pieței UE.

Liderii europeni fac promisiuni spectaculoase de investiții în centre de date uriașe, pe care le consideră esențiale pentru securitatea națională și dezvoltare economică.

Efortul Europei reflectă tendințele globale, din Canada până în Coreea de Sud și Orientul Mijlociu, unde guvernele își mobilizează febril resursele pentru a nu lăsa piața AI exclusiv în mâinile SUA și Chinei.

Pe întreg continentul, există temeri că lipsa investițiilor locale majore în AI va duce la pierderea talentelor și la abandonarea unei noi revoluții tehnologice în favoarea Silicon Valley.

Tot mai mulți oficiali se tem și că Europa devine prea dependentă de câteva mari companii americane, ceea ce ar putea lăsa accesul la această tehnologie vitală la mila războaielor comerciale sau a capriciilor lui Donald Trump.

Totuși, Europa nu a demonstrat încă faptul că dispune de capacitatea tehnică și financiară necesară pentru a rivaliza credibil cu SUA și China în oricare dintre domeniile industriei AI. Mulți văd potențialul firmelor europene de a vinde aplicații bazate pe AI, servicii cloud sau tehnologie militară, dar există îndoieli serioase că economiile lente ale continentului pot sau ar trebui să concureze în cursa costisitoare.

Europa, dependentă de tehnologia americană

Aceste dezbateri devin tot mai acute pe măsură ce guvernele laudă importanța autonomiei în domeniul AI, dar se bazează, în același timp, pe companii americane precum Nvidia și OpenAI.

„În acest moment, Europa este atât de dependentă încât nu are prea multă putere de negociere”, a spus Alexandra Geese, europarlamentară din Germania care militează pentru reducerea dependenței de tehnologia americană. „Devii o colonie”.

Tot mai multe companii europene încearcă însă să demonstreze că pot acoperi local aceste nevoi. Nebius, un furnizor olandez de cloud AI, a semnat un contract cu Microsoft în valoare de până la 19 miliarde de dolari. Black Forest Labs, un startup german care dezvoltă instrumente AI pentru generarea de imagini, a încheiat parteneriate cu xAI (firma lui Elon Musk) și Meta Platforms. Iar Mistral a obținut recent o finanțare care i-a ridicat valoarea la 11,7 miliarde de euro, consolidându-și statutul de lider european în modele AI.