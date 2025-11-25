Acesta a transmis o amenințare rusească asupra Europei, sugerând chiar posibilitatea unei invazii extinse pe continent, scrie Express.

Soloviov ironizează reacția Occidentului

În timpul emisiunii sale, Sunday Evening With Vladimir Solovyov, moderatorul susținut de Kremlin a declarat că reacția statelor europene la planul american este „isterică” și „amuzantă”.

Soloviov a afirmat că lideri occidentali au catalogat inițiativa Washingtonului drept „un plan rusesc”, iar acest lucru ar demonstra o lipsă de înțelegere a realității din teren.

El a sugerat că cererile occidentale către Moscova – precum renunțarea la centrala nucleară Zaporojie sau la barajul Kahovka – sunt absurde și lipsite de relevanță. „Când vom intra în Paris și în Berlin, să repetați la ureche aceste cereri, ca să vă auzim mai bine”, a spus acesta în ton sarcastic, amplificând retorica agresivă specifică propagandei de stat.

Mesaj direct către Kiev și capitalale europene

Soloviov a acuzat Ucraina și Europa de blocarea negocierilor dintre Vladimir Putin și Donald Trump, susținând că Moscova este pregătită să discute planul american. Totuși, avertismentul său principal a vizat întreaga Europă, nu doar Ucraina.

„Rusia este pregătită să demonstreze superioritatea pe câmpul de luptă, nu doar împotriva naziștilor ucraineni, ci împotriva tuturor murdăriilor naziste europene”, a declarat acesta, referindu-se la soldați, mercenari sau echipamente occidentale aflate pe front. Mesajul transmis a fost unul clar: „Toți veți rămâne și veți putrezi acolo.

Rusia se consideră o civilizație separată

Senatorul Alexei Kondratiev, prezent în emisiune, a completat discursul lui Soloviov, afirmând că Rusia reprezintă „o civilizație unică”, diferită atât de Occident, cât și de Orient. Acesta a reiterat retorica Moscovei conform căreia Ucraina (denumită „Malorossiya”) ar face în mod natural parte din „lumea rusă”.

Declarațiile liderilor pro-Kremlin vin într-un moment de maximă tensiune diplomatică, alimentând temerile privind o posibilă escaladare militară la nivel european.