Acesta a transmis o amenințare rusească asupra Europei, sugerând chiar posibilitatea unei invazii extinse pe continent, scrie Express.
În timpul emisiunii sale, Sunday Evening With Vladimir Solovyov, moderatorul susținut de Kremlin a declarat că reacția statelor europene la planul american este „isterică” și „amuzantă”.
Soloviov a afirmat că lideri occidentali au catalogat inițiativa Washingtonului drept „un plan rusesc”, iar acest lucru ar demonstra o lipsă de înțelegere a realității din teren.
El a sugerat că cererile occidentale către Moscova – precum renunțarea la centrala nucleară Zaporojie sau la barajul Kahovka – sunt absurde și lipsite de relevanță. „Când vom intra în Paris și în Berlin, să repetați la ureche aceste cereri, ca să vă auzim mai bine”, a spus acesta în ton sarcastic, amplificând retorica agresivă specifică propagandei de stat.
Soloviov a acuzat Ucraina și Europa de blocarea negocierilor dintre Vladimir Putin și Donald Trump, susținând că Moscova este pregătită să discute planul american. Totuși, avertismentul său principal a vizat întreaga Europă, nu doar Ucraina.
„Rusia este pregătită să demonstreze superioritatea pe câmpul de luptă, nu doar împotriva naziștilor ucraineni, ci împotriva tuturor murdăriilor naziste europene”, a declarat acesta, referindu-se la soldați, mercenari sau echipamente occidentale aflate pe front. Mesajul transmis a fost unul clar: „Toți veți rămâne și veți putrezi acolo.
Senatorul Alexei Kondratiev, prezent în emisiune, a completat discursul lui Soloviov, afirmând că Rusia reprezintă „o civilizație unică”, diferită atât de Occident, cât și de Orient. Acesta a reiterat retorica Moscovei conform căreia Ucraina (denumită „Malorossiya”) ar face în mod natural parte din „lumea rusă”.
Declarațiile liderilor pro-Kremlin vin într-un moment de maximă tensiune diplomatică, alimentând temerile privind o posibilă escaladare militară la nivel european.