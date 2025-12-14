Rusia amenință cu respingerea planului de pace pentru Ucraina, înainte de a-l vedea

Rusia va obiecta ferm dacă în planul de pace pentru Ucraina vor fi incluse propuneri formulate de Kiev și de partenerii europeni. Declarația a fost făcută duminică de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, într-un interviu acordat televiziunii ruse. Ușakov a precizat că Moscova nu a văzut încă propunerile.

Plan contestat din start

„Nu am văzut încă propunerile, însă vom obiecta ferm dacă vor fi introduse amendamentele respective. Ne-am făcut poziția foarte clară”, a declarat Ușakov, citat de TASS. El a subliniat că Moscova anticipează elemente incompatibile cu cerințele sale.

Oficialul de la Kremlin a precizat că Rusia este pregătită să respingă „multe prevederi” ale unui eventual plan de pace. Acestea vizează în special statutul teritoriilor aflate în dispută. „Pot exista prevederi complet inacceptabile pentru noi, inclusiv cele care țin de chestiuni teritoriale”, a spus Ușakov.

Ucraina și miza teritorială

Întrebat dacă obiecțiile vizează o posibilă zonă demilitarizată în estul Ucrainei, în special în regiunea Donețk, consilierul a răspuns evaziv: „Nu doar despre asta”.

Potrivit acestuia, subiectul teritoriilor a fost discutat intens la Moscova, iar poziția Rusiei este cunoscută de Statele Unite. „Americanii nu doar că sunt la curent, ci și înțeleg poziția noastră. Nu știu ce va fi pus pe hârtie după aceste consultări, dar este puțin probabil să fie ceva pozitiv”, a adăugat Ușakov.

Poziții ireconciliabile

Statele Unite, Ucraina și mai multe state europene discută, în paralel, variante de relansare a negocierilor de pace, după luni de blocaj diplomatic și continuarea confruntărilor militare. Kievul insistă asupra integrității teritoriale și respinge orice cedare de teritorii. Însă Moscova condiționează orice acord de recunoașterea realităților de pe teren și de garanții de securitate.

Înainte chiar ca un nou plan de pace să fie prezentat oficial, avertismentul lansat de Kremlin indică riscul unui nou impas în negocieri.