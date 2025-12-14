Prima pagină » Știri externe » Siria a arestat cinci suspecți după atacul armat în care au fost uciși doi soldați americani la Palmyra

Autoritățile siriene au anunțat duminică arestarea a cinci persoane suspectate că au legături cu atacul armat în care doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși, sâmbătă, în orașul Palmyra, din centrul Siriei.
Siria a arestat cinci suspecți după atacul armat în care au fost uciși doi soldați americani la Palmyra
14 dec. 2025

Ministerul sirian de Interne a precizat că cei cinci reținuți sunt suspectați de implicare sau conexiuni cu incidentul în care au fost vizați soldați americani și sirieni în timpul unei misiuni comune, potrivit Reuters.

Potrivit oficialilor americani, militarii desfășurau o misiune de contact cu un lider-cheie, parte a operațiunilor în curs împotriva ISIS.

Un atacator solitar afiliat ISIS a deschis focul, ucigând doi militari americani și un interpret civil, înainte de a fi neutralizat de forțe partenere.

Alți trei soldați au fost răniți și evacuați cu elicopterul pentru îngrijiri medicale.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că atacul a avut loc în timpul unei misiuni de sprijinire a eforturilor de combatere a terorismului.

Președintele Trump a tansmis, după atac, un mesaj pe Truth Social, avertizând că „va exista o ripostă foarte serioasă” dacă forțele americane vor fi atacate din nou.

Trump a descris ambuscada drept un atac direct al ISIS într-o zonă periculoasă a Siriei, care nu se află sub control guvernamental deplin.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că atacatorul a fost ucis de forțe aliate la scurt timp după incident.

Statele Unite ale Americii au intervenit militar în Siria în 2014 pentru a împiedica ISIS să își stabilească un califat teritorial.

