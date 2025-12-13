Doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși în Siria

Alți trei au fost răniți în atac, a declarat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, pe X.

„Atacul a avut loc în timp ce soldații desfășurau o operațiune importantă. Misiunea lor era de a sprijini operațiunile antiteroriste și de combatere a ISIS din regiune”, a scris Parnell, adăugând că numele celor uciși nu vor fi făcute publice până când nu vor fi anunțați rudele apropiate.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că atacatorul a fost ucis de forțele aliate.

„Să se știe că, dacă vizați americani – oriunde în lume – vă veți petrece restul vieții scurte și pline de anxietate știind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi și vă vor ucide fără milă”, a scris el pe X.

Soldații americani au fost atacați în timpul unei patrule comune cu forțele siriene în centrul Siriei, potrivit agenției oficiale de știri naționale SANA.

Traficul pe autostrada dintre Deir Ezzor și Damasc a fost oprit în legătură cu incidentul, iar imaginile video au arătat avioane de luptă americane survolând zona.

„Elicopterele americane au intervenit pentru a evacua răniții la baza al-Tanf după incidentul armat”, a raportat SANA. Al-Tanf este o bază americană din estul Siriei, la granița cu Irakul.

CNN a contactat Comandamentul Central al SUA pentru mai multe informații despre incident.