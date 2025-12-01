Prima pagină » Știrile zilei » Președintele Trump îndeamnă Israelul să mențină dialogul cu Siria pe fondul tensiunilor regionale tot mai mari

Președintele Trump îndeamnă Israelul să mențină dialogul cu Siria pe fondul tensiunilor regionale tot mai mari

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a avertizat Israelul că este esențial să mențină dialogul cu autoritățile siriene, în timp ce a lăudat eforturile președintelui sirian Ahmad al-Sharaa de a stabiliza Siria, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
Foto: Freepik
Radu Mocanu
01 dec. 2025, 19:07, Știri externe

„Este foarte important ca Israelul să mențină un dialog puternic și sincer cu Siria și să nu se întâmple nimic care să interfereze cu evoluția Siriei către un stat prosper”, a transmis luni, liderul de la Casa Albă. 

De asemenea, Donald Trump a afirmat că administrația sa este „foarte mulțumită” de modul în care președintele Ahmad al-Sharaa gestionează perioada de tranziție în Siria, la aproape un an de la înlăturarea lui Bashar al-Assad. 

„Statele Unite sunt foarte mulțumite de rezultatele obținute, prin muncă asiduă și determinare, în Siria. Facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că Guvernul Siriei continuă să facă ceea ce și-a propus, adică să facă ceea ce este substanțial, pentru a construi o țară adevărată și prosperă. Unul dintre lucrurile care i-au ajutat foarte mult a fost ridicarea de către mine a sancțiunilor foarte dure și dure – cred că acest lucru a fost cu adevărat apreciat de Siria, de conducerea sa și de poporul său”, se arată în mesajul publicat pe Truth Social, citat de Associated Press. 

Declarațiile vin într-un context tensionat, după ce forțele militare israeliene au efectuat vineri un raid într-un sat sirian situat în apropierea graniței. Armata israeliană a confirmat desfășurarea unei operațiuni care viza reținerea unor suspecți despre care susține că aparțin organizației teroriste Jaama Islamiya. Potrivit comunicatului, trupele israeliene au fost atacate de militanți și au ripostat cu focuri de armă și sprijin aerian.

În urma ciocnirilor, cel puțin 13 persoane au murit. 

 

