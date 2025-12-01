Ilan Șor își închide proiectele sociale în Republica Moldova după blocarea fondurilor. Ce spun politologii

Potrivit fostului deputat, care se ascunde în prezent în Federația Rusă, autoritățile de la Chișinău ar fi blocat „toate posibilitățile tehnice” prin care ar fi putut continua aceste activități.

Șor acuză președinta Maia Sandu și guvernarea că ar fi împiedicat transferurile financiare către structurile sale și că angajați ai organizației sale ar fi fost reținuți. În mesajul său, oligarhul susține că în ultimele șase luni autoritățile ar fi blocat 50 de milioane de dolari pe care i-ar fi direcționat pentru „susținerea cetățenilor”, scrie Ziarul de Gardă.

Formarea unui „front național comun”

În același mesaj, Ilan Șor a anunțat crearea unui „front național comun”, care ar avea ca scop eliberarea persoanelor pe care el le numește „persecutați de regim”, precum și „dărâmarea puterii actuale”.

El promite reluarea proiectelor sociale după o eventuală schimbare a guvernării.

Analiza politologilor

Politologul Vitalie Andrievschi afirmă că ieșirea lui Șor din scenă nu este una întâmplătoare, ci ar reprezenta o mișcare strategică a Kremlinului, care ar încerca să își reseteze influența în Republica Moldova. Analistul notează că schema financiară pe care se bazau proiectele sociale ale lui Șor ar fi devenit nefuncțională, iar autoritățile moldovene au demonstrat eficiență blocând fluxurile ilegale.

În opinia sa, „era Șor în Republica Moldova s-a încheiat”, iar rețeaua politică și financiară construită de acesta se prăbușește rapid. Totodată, Andrievschi sugerează că Rusia ar urma să lanseze noi proiecte politice mai ușor de controlat.

Ilan Șor a fost condamnat definitiv în aprilie 2023 la 15 ani de închisoare și obligat să restituie peste 5,2 miliarde de lei în dosarul „Frauda bancară”. Acesta a părăsit Republica Moldova în 2019 și, conform informațiilor oficiale, se află în prezent în Federația Rusă, unde continuă să desfășoare activități politice.