Val de demisii în partidul Maiei Sandu: încă cinci deputați pleacă după scandalul banilor lui Ilan Șor

Cei cinci aleși și-au anunțat retragerea joi, continuând astfel seria schimbărilor din cadrul legislativului de la Chișinău. Cea mai comentată demisie este a deputatei Maria Acbaș, după ce firma ei a fost menționată într-un document al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) care descrie transferuri de fonduri operate în 2023 din Kazahstan, prin intermediari, și atribuite rețelei oligarhului fugar Ilan Șor.

Potrivit raportului SIS, citat de Europa Liberă, compania sa figurează cu un transfer de 19.779 de euro. Deputata PAS respinge orice implicare și spune că a aflat ulterior că „e o înșelătorie”, susținând că autoritățile locale din Găgăuzia au inclus firma pe lista producătorilor care cereau despăgubiri pentru secetă.

„Noi nu ne-am atins de acești bani. Cum au venit în cont, așa au și plecat”, a declarat Maria Acbaș, precizând că banca a anulat tranzacția, iar ea a dat deja explicații în fața procurorilor anticorupție.

Ori la stat, ori în privat

Liderul partidului de guvernământ, Igor Grosu, susține că nu știa de „mențiunea din raportul SIS”, dar spune că retragerea deputatei nu este legată de acest episod. „S-a apropiat momentul în care trebuia să ia o decizie”, a spus șeful PAS, făcând referire la faptul că, potrivit legii, ea trebuia să opteze între mandatul de deputat și cealaltă activitate a sa, de afaceri.

Legislația moldovenească prevede că un deputat care are două funcții ce nu pot fi exercitate concomitent (de exemplu, și o funcție de conducere într-o firmă privată sau o poziție executivă într-o instituție publică) are la dispoziție 30 de zile de la validarea mandatului pentru a alege una dintre ele.

Mai atractive funcțiile din afara Parlamentului

Alți patru deputați PAS și-au anunțat plecarea din motive profesionale sau personale. Constantin Cheianu a explicat că renunță la mandat din cauza unor probleme de sănătate, iar Viorel Bostan a ales să își continue activitatea academică, rămânând rector al Universității Tehnice din Moldova. Ceilalți doi au demisionat din motive de incompatibilitate. Roman Cojuhari va continua să conducă Agenția Proprietății Publice – funcție care nu poate fi exercitată în paralel cu mandatul de deputat deoarece instituția administrează bunurile și întreprinderile statului – iar Nicolae Drăgănel rămâne în postul de președinte al raionului Călărași, poziție de asemenea incompatibilă cu activitatea parlamentară.

Schimbări în lanț

Retragerile celor cinci vin după un prim val de demisii la sfârșitul lunii octombrie, când alți opt deputați PAS au părăsit Parlamentul. Cinci dintre ei au intrat în noul guvern, alții au fost numiți în funcții externe sau au anunțat că se retrag din politică. Schimbările rapide obligă partidul să-și completeze constant rândurile cu supleanți validați de Curtea Constituțională.