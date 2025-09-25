Vila de lux în apropierea Moscovei

Conacul impunător se află în localitatea Barvikha, o zonă de elită situată la periferia Moscovei. Vila dispune de facilități de lux, inclusiv piscină interioară și sală de cinema, fiind prezentată de soția lui Șor, Sara Șor, în postări pe Instagram și TikTok.

Inițial proprietatea a fost închiriată, pentru ca ulterior să fie cumpărată de familia oligarhului, relatează rise.md.

Achiziția în perioada „Jafului secolului”

Vila a fost cumpărată în perioada scandalului bancar cunoscut drept „Jaful secolului”, când Ilan Șor și complicii săi au fost implicați în delapidarea a trei bănci din Moldova, cu prejudicii estimate la peste un miliard de dolari.

În acest context, achiziția conacului ridică semne de întrebare privind proveniența fondurilor, având în vedere că vila nu a fost declarată în declarațiile de avere depuse de Șor ca primar și deputat.

Legături cu oficiali ruși

Investigația RISE Moldova a arătat că vila se află în apropierea reședinței lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin. Fiica cea mică a lui Peskov a fost surprinsă filmând videoclipuri pentru rețelele sociale în interiorul vilei, sugerând o relație apropiată între familii.

Această proximitate adaugă o dimensiune internațională averii lui Șor și sugerează legături cu persoane influente din Rusia.

Ilegalități în alegerile din Republica Moldova

Pe lângă acumularea de avere prin mijloace opace, Ilan Șor a fost implicat și în fraude electorale în Republica Moldova. Investigațiile autorităților și reportaje ZdG și RISE au arătat că pensionarii erau manipulați ca pioni în campanii politice, iar fondurile pentru activitățile partidului erau alimentate din conturi nedeclarate și chiar din surse externe.

Aceste practici au ridicat semne de întrebare serioase privind corectitudinea alegerilor și respectarea legislației electorale.

Lipsa de transparență în declarațiile de avere

Inspectorii de integritate au constatat că Șor nu a declarat mai multe imobile, însă vila din Barvikha nu a fost menționată. Această omisiune arată lipsa de transparență și ridică întrebări privind respectarea legii și responsabilitatea oficială a oligarhului.

Descoperirea conacului de lux al lui Ilan Șor lângă Moscova completează tabloul averii și activităților sale opace, care includ atât fraude financiare, cât și manipularea alegătorilor.

Legăturile internaționale și lipsa de transparență în declarațiile de avere subliniază complexitatea rețelei de influență și riscurile pentru procesul democratic din Republica Moldova.