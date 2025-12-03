Rusia a construit un sistem financiar imun la sancțiuni. Ilan Șor, în prim-planul schemei financiare

Stablecoin-ul A7A5 și compania din spatele său, A7, sunt controlate indirect de fugarul moldovean Ilan Șor. Promsviazbank (PSB), o bancă rusă sancționată și legată de industria de apărare a Rusiei, este celălalt actor principal implicat, potrivit unei investigații Radio Europa Liberă.

A7A5 este prezentată drept „prima stablecoin din lume susținută de rubla rusă” – o monedă digitală ancorată direct în moneda națională a Rusiei. În doar câteva luni de la lansare, aceasta a generat tranzacții în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Ilan Șor, în spatele fluxurilor uriașe

Volumul total ar fi ajuns la aproximativ 79 de miliarde de dolari chiar de la debut.

„Este o sumă uriașă de bani. Este enormă pentru o organizație care nu exista acum un an”, au subliniat experți citați de realizatorii investigației. Ei au remarcat că A7, compania aflată în spatele criptomonedei, gestionează încă de la început volume financiare atât de mari încât se apropie de nivelul unor instituții financiare consacrate, nu al unei firme abia înființate.

Colac de salvare pentru Rusia

În urma invaziei din 2022, multe bănci rusești au fost deconectate de la sistemele financiare internaționale. SWIFT, rețeaua globală care permite transferurile bancare între țări, le-a fost blocată, făcând tranzacțiile dintre Rusia şi restul lumii mult mai greu de realizat.

Compania A7 și moneda A7A5 oferă Rusiei un fel de „colac de salvare”. Ele creează un sistem financiar paralel care permite tranzacții internaționale, plăți și comerț exterior fără să depindă de rețelele financiare occidentale. Potrivit specialiștilor Chainanalysis, care urmăresc tranzacțiile cripto A7A5 nu este doar o criptomonedă , ci „un instrument unic de eludare a sancțiunilor”.

Cum funcționează rețeaua

Moneda A7A5 este susținută de ruble depozitate în banca rusească Promsviazbank. Fiecare token are, în mod oficial, o acoperire în ruble reale, ceea ce îi conferă statutul de monedă digitală stabilă. Tokenul fiind, practic, un „jeton” digital folosit pentru plăți și transferuri în rețeaua blockchain, în locul banilor obișnuiți.

Deși este înregistrată legal, compania A7 operează printr-o rețea de entități din mai multe țări, inclusiv din Kârgâzstan. Această structură complică urmărirea tranzacțiilor și îngreunează aplicarea sancțiunilor.

Tranzacțiile cu A7A5 se fac pe platforme de schimb cripto precum Grinex, o platformă din Kârgâzstan creată ca succesor al bursei sancționate, Garantex. Conturile și fondurile blocate la Garantex au fost convertite în tokenuri A7A5 și mutate pe Grinex. Astfel, utilizatorii și-au putut accesa în continuare banii, în ciuda sancțiunilor.

Schema lui Șor alimentează Kremlinul

Rețeaua oferă Rusiei un canal de finanțare și comerț extern care ignoră scopul sancțiunilor occidentale. Folosind A7 și criptomoneda A7A5, Rusia reușește să facă tranzacții internaționale, export-import și plăți externe, chiar dacă este sancționată. Sancțiunile pierd astfel din efect. Banii circulă oricum, iar izolarea economică impusă Moscovei este compromisă.

Implicarea lui Ilan Șor arată că rețeaua nu e doar cripto, ci combină crime economice, trafic financiar și influență geopolitică. Oligarhul moldoveano-rus este cunoscut pentru scandalul „furtul miliardului de dolari” din Republica Moldova și condamnări pentru fraudă.

Criptomoneda A7A5 poate deveni „coloana vertebrală” a plăților clandestine, atât pentru comerț cu bunuri civile și militare, cât și pentru importuri sensibile sau transferuri către state aliate Moscovei.

Rețeaua sfidează sancțiunile

Uniunea Europeană a impus în octombrie sancțiuni împotriva A7, A7A5 și firmelor afiliate. UE a explicat că stablecoin-ul era folosit drept „instrument important pentru finanțarea activităților care sprijină războiul de agresiune al Rusiei”.

Cu toate acestea, rețeaua A7 rămâne activă. Potrivit Eurasia Review, compania rusă, controlată de Ilan Șor, a reacționat sarcastic: „Am construit o infrastructură rezistentă la orice influenţe și restricţii externe”.

Un sistem financiar paralel

Sistemul A7 – A7A5 nu este o simplă criptomonedă. Este parte din strategia Rusiei de a contracara sancțiunile occidentale și de a menține fluxurile financiare și comerciale, chiar în contextul izolării internaționale. Prin combinarea băncilor sancționate, a entităților offshore, a criptomonedelor și platformelor cripto, Moscova și aliații săi au creat o alternativă funcțională la sistemul financiar mondial. O rețea paralelă, opacă și greu de sancţionat.

Implicând persoane controversate, precum Ilan Șor, dar și o bancă rusă legată de industria militară, A7A5 se bazează pe tranzacții masive și greu de urmărit. Astfel, poate deveni un instrument-cheie nu doar de evitat sancțiuni, ci și de finanțare clandestină a intereselor strategice ruse.