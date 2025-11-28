Coreea de Sud suspectează Coreea de Nord că este în spatele atacului cibernetic asupra platformei de schimb de criptomonede Upbit

Autoritățile sud-coreene inspectează sistemele Upbit și suspectează că un grup de hackeri afiliați agenției de spionaj nord-coreene, cunoscută sub numele de Lazarus Group, a fost implicat în ceea ce bursa a numit „o retragere anormală”, a declarat Yonhap.

Grupul Lazarus a fost acuzat pentru o serie de jafuri cripto în ultimii ani, Biroul Federal de Investigații al SUA citând operațiunile cibernetice ale Coreei de Nord drept „una dintre cele mai avansate amenințări persistente”, potrivit Reuters.

Atacul cibernetic de joi de la Upbit avea semnătura jafului de 58 de miliarde de woni în criptomonede din 2019, legat de Lazarus, a declarat Yonhap citând un oficial guvernamental anonim.

Un oficial din echipa Agenției Naționale de Poliție din Coreea de Sud care investighează infracțiunile cibernetice a declarat că a fost lansată o anchetă în acest caz, dar a refuzat să comenteze mai departe. Serviciul Național de Informații nu a putut fi contactat pentru comentarii.

Un reprezentant al Dunamu, operatorul Upbit, a declarat: „În prezent, investigăm cauza și amploarea ieșirii de active”.

Upbit este cea mai mare bursă de criptomonede din țară