Forțele israeliene au împușcat mortal doi palestinieni care păreau că vor să se predea, în Cisiordania

Incidentul din Jenin, a avut loc în nordul Cisiordaniei, un bastion al grupărilor armate palestiniene, potrivit France24.

Autoritatea Palestiniană i-a numit pe cei doi bărbați uciși drept Yussef Ali Asa’sa, în vârstă de 37 de ani, și Al-Muntasir Billah Mahmud Abdullah, în vârstă de 26 de ani.

Autoritatea a declarat că au fost uciși într-o execuție sumară „brutală” și a condamnat incidentul drept „crimă de război”.

Ministrul israelian de extremă dreaptă al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a susținut rapid forțele care au deschis focul, spunând: „Teroriștii trebuie să moară!”.

Videoclipurile care circulau pe rețelele de socializare și pe canalele de televiziune arătau doi bărbați ieșind dintr-o clădire cu brațele ridicate, înconjurați de forțele israeliene.

Apoi au fost văzuți întinși pe jos înainte de a fi îndrumați înapoi în clădire. S-au auzit împușcături și cei doi bărbați au fost văzuți întinși pe jos. Imaginile i-au arătat pe cei doi bărbați ieșind din clădire, apoi intrând din nou în ea. O clădire dintre cameră și scena a ascuns parțial imaginea. Ulterior, trupele au fost văzute îndepărtând un cadavru.

Imaginile AFP de la fața locului au arătat podeaua îmbibată de sânge a unei clădiri. Oamenii au ajutat ulterior la curățarea locului avariat, mutând foi de tablă ondulată. Într-o declarație comună, armata israeliană și poliția – care supraveghează unitatea de pază de frontieră – au declarat că au încercat să aresteze „persoane căutate care au desfășurat activități teroriste, inclusiv aruncarea de explozibili și tragerea asupra forțelor de securitate”.

Ministerul Sănătății al Autorității Palestiniene a declarat că cei doi bărbați au fost „împușcați mortal de forțele israeliene în zona Jabal Abu Dhahir din orașul Jenin”, adăugând că trupurile lor sunt reținute de forțele israeliene.