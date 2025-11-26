Fâșia Gaza primește 15 cadavre ale palestinienilor după predarea lui Dror Or Israelului

Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza a anunţat primirea a 15 cadavre ale unor palestinieni, după ce trupul neînsuflețit al lui Dror Or a fost predat Israelului.

Cele 15 corpuri provin de la deţinuţi palestinieni şi au ajuns în enclavă în baza unui acord între Israel şi mişcarea islamistă Hamas, informează AFP.

„Ministerul Sănătăţii anunţă că a primit corpurile a 15 martiri de la ocupantul israelian prin intermediul Comitetului Internţional al Crucii Roşii, crescând la 345 numărul total al corpurilor primite”, a precizat ministerul miercuri, într-un comunicat.

Trupurile palestinienilor au fost trimise în schimbul rămăşiţelor lui Dror Or, unul dintre ultimii ostatici decedaţi în Fâşia Gaza. Corpul israelian a fost predat marţi Israelului de grupări armate palestiniene.