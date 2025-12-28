Fâșia Gaza și Iranul, teme centrale la întâlnirea dintre Netanyahu și Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu este așteptat luni în Statele Unite pentru o întrevedere cu președintele american Donald Trump.

Vizita va include discuții pe subiecte majore, precum programul nuclear al Iranului și viitorul armistițiului fragil din Fâșia Gaza, potrivit informațiilor transmise duminică de Al Jazeera.

Aceasta reprezintă a cincea întâlnire dintre cei doi lideri pe teritoriul american de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în urmă cu aproape un an.

Conform presei israeliene, Netanyahu nu va fi însoțit de jurnaliști și va avea discuțiile cu Donald Trump la reședința acestuia din Mar-a-Lago, în Palm Beach, Florida.

Potrivit publicației Yedioth Ahronoth, pe agenda discuțiilor se află și situația din Siria, precum și rolul Hezbollahului libanez.

În acest moment, Statele Unite și mediatorii regionali încearcă să grăbească lansarea celei de-a doua etape a armistițiului dintre Israel și Hamas, aflat în vigoare din luna octombrie.

A doua fază a planului de pace propus de Trump, care ar putea începe la mijlocul lunii ianuarie, include dezarmarea Hamas, formarea unei forțe internaționale de stabilizare, retragerea completă a trupelor israeliene din Gaza și instalarea unui guvern de tranziție.

Pe lângă cele cinci întâlniri din acest an în Statele Unite, Trump a petrecut câteva ore la Ierusalim pe 13 octombrie, atunci când ultimii 20 de ostatici din Gaza au fost eliberați, moment în care a făcut și un apel public pentru pace.

„Israelul, cu ajutorul nostru, a câștigat tot ce se poate realiza prin forța armelor. Acum este momentul să transformăm aceste victorii împotriva teroriștilor în pace și prosperitate pentru întregul Orient Mijlociu”, a declarat atunci Trump, într-un discurs susținut în parlamentul israelian.