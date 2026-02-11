Oana Ţoiu a inaugurat redeschiderea Ambasadei Columbiei la Bucureşti, după 24 de ani

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit miercuri cu omologul său din Columbia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, cu ocazia unei vizite oficiale la București.

Aceasta a fost prima vizită bilaterală la nivel de miniștri de Externe din 1994.

Cel mai important punct al întâlnirii a vizat discuțiile despre redeschiderea Ambasadei Republicii Columbia în România, după o pauză de 24 de ani.

Cei doi miniștri au avut consultări politice și au semnat o declarație de intenție pentru cooperare în domeniul diplomației sportive și culturale.

„Prin semnarea Declaraţiei de intenţie privind promovarea culturii şi sportului pentru tineret, Ministerul Afacerilor Externe urmăreşte transformarea diplomaţiei sportive într-un liant al relaţiilor bilaterale, valorificând sportul şi educaţia ca instrumente esenţiale pentru consolidarea contactelor interumane şi a schimburilor academice între tinerii din România şi Columbia”, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Discuțiile au vizat extinderea colaborării pe mai multe planuri, inclusiv economie, comerț, securitate cibernetică, lupta împotriva criminalității organizate, digitalizare, schimbări climatice, cultură, educație și protejarea biodiversității.

La inițiativa Columbiei, a fost abordat și un subiect extrem de important dar delicat: rolul femeilor în diplomație și în procesele de reconstrucție post-conflict.

„Comerţul bilateral a crescut anul trecut cu 64% şi balanţa comercială pozitivă pentru România demonstrează aprecierea de care au parte serviciile şi produsele româneşti şi vedem un potenţial de creştere a comerţului bilateral şi în baza unor produse care nu au echivalent local, dar au o cerere mare, precum cafea şi cacao. România va avea o preocupare crescută în dezvoltarea relaţiilor cu America Latină, iar Columbia vede, de asemenea, în România un partener important în interiorul UE. Vom construi prin relaţia bilaterală şi punţi mai puternice între continentele noastre. Am discutat aplicat despre traficul de droguri, combaterea crimei organizate şi întărirea colaborării interinstituţionale la nivel internaţional pentru a combate acest fenomen atât de periculos pentru tinerii noştri”, a scris Țoiu pe Facebook.

„Această zi marchează un nou capitol în relaţiile noastre. Redeschiderea ambasadei la Bucureşti este un pas strategic pentru Columbia în Europa de Est şi o dovadă a angajamentului nostru de a consolida legăturile cu România. Pentru noi, România este un partener de încredere în interiorul Uniunii Europene şi o voce importantă care ne sprijină în procesele noastre de modernizare şi integrare internaţională”, a declarat ministrul columbian, referitor la importanța reluării prezenței diplomatice la București.

Oana Țoiu a transmis că România va susține în continuare cooperarea dintre Uniunea Europeană și Columbia. Ea a felicitat țara pentru organizarea Summit-ului UE-CELAC din noiembrie 2025.

În plus, în cadrul discuțiilor, a fost reconfirmat sprijinul Columbiei pentru aderarea României la OCDE. Au fost discutate și progresele României în evaluarea politicilor privind cooperarea fiscală internațională.