Promisiunea ministrului Transporturilor. Câți kilometri de drumuri de mare viteză vor fi gata în 2026

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut promisiunea în fața președinților consiliilor județene din România.

„Am răspuns cu plăcere invitației lui Alfred Simonis, Președintele UNCJR și am participat în această dimineață la o întâlnire cu președinții de consilii județene din toată țara. Am prezentat o situație la zi a tuturor lucrărilor și proiectelor de infrastructură rutieră și i-am asigurat pe participanți că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este pregătit să dea, anul acesta, în exploatare un număr important de km de drumuri de mare viteză”, a scris Șerban pe Facebook.

Potrivit acestuia, 255 kilometri vor fi gata până la finalul anului 2026. Totuși, există un semn de întrebare.

„Singura condiție este asigurarea unui buget necesar pentru investiții”, a precizat ministrul Transporturilor.