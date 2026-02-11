Justiția americană refuză să-i pună sub acuzare pe democrații criticați de Trump

Decizia este una rară, deoarece, în mod normal, procurorii obțin ușor aprobarea pentru deschiderea unui dosar penal dacă există minime suspiciuni că a fost comisă o infracțiune.

Cazul a pornit de la un videoclip publicat anul trecut de șase aleși democrați – toți cu trecut în armată sau în serviciile de informații – în care aceștia le-au reamintit militarilor un principiu de bază al dreptului militar: nu sunt obligați să execute ordine care încalcă legea. Mesajul a fost interpretat de administrația Trump ca o încercare de a submina disciplina armatei, iar procurorii au deschis o investigație.

„Puteți refuza ordinele ilegale”

Printre cei vizați se numără senatorul Mark Kelly, fost căpitan în Marina SUA și astronaut, și senatoarea Elissa Slotkin, fost analist CIA, alături de alți patru congresmeni democrați, toți veterani. În videoclip, mesajul era direct: „Puteți refuza ordinele ilegale”, iar Kelly sublinia că militarii, la fel ca și parlamentarii, au depus un jurământ să respecte legea.

Potrivit The Washington Post, procurorii au încercat să le aducă acuzații în baza unei legi federale care interzice orice acțiune ce ar putea „interfera, afecta sau influența loialitatea, moralul sau disciplina” forțelor armate. Cu toate acestea, juriul, format din cetățeni americani, a decis să nu meargă mai departe cu dosarul.

Trump: Ar trebui închiși

Este un moment important, pentru că astfel de refuzuri sunt rare. În general, este suficient ca procurorii să convingă majoritatea membrilor juriului că există o suspiciune rezonabilă că s-a comis o infracțiune. În acest caz, însă, demersul a fost blocat.

Ancheta a apărut în urma tensiunilor politice puternice dintre Donald Trump și o parte a opoziției democrate. La momentul apariției videoclipului, Trump a reacționat dur și a cerut sancțiuni severe. Pe rețelele sociale, el a scris că mesajul parlamentarilor încurajează nesupunerea față de autorități, reprezentând „o formă de trădare la cel mai înalt nivel”. Pe platforma sa, Truth Social, el i-a numit „trădători” și a susținut că au un „comportament instigator”. „Ar trebui închiși, nu?”, a scris Trump, amintind totodată și „pedeapsa cu moartea”.

„Un abuz revoltător de putere din partea lui Trump”

Democrații au susținut încă de la început că nu au făcut decât să amintească un principiu clar prevăzut de lege. Codul militar american prevede că ordinele superiorilor sunt considerate legale, cu excepția cazurilor în care sunt „în mod evident ilegale”, de exemplu dacă cer comiterea unei crime.

Mark Kelly a reacționat dur după decizia marelui juriu și a acuzat un abuz de putere. „Este un abuz revoltător de putere din partea lui Donald Trump și a acoliților săi”, a spus senatorul. „Nu a fost suficient că am fost sancționat și amenințat cu retrogradarea, acum se pare că au încercat să mă acuze penal pentru ceva ce am spus și nu le-a plăcut. Asta nu este felul în care funcționează lucrurile în America”.

„Cetățeni americani anonimi au apărat statul de drept”

Elissa Slotkin a transmis, la rândul ei, că decizia confirmă că ancheta nu avea bază reală. „Astăzi, un mare juriu format din cetățeni americani anonimi a apărat statul de drept și a decis că acest caz nu trebuie să continue”, a scris ea.

Avocații parlamentarilor au susținut în instanță că aceștia au invocat o regulă bine cunoscută în armată: militarii pot refuza ordinele ilegale. Ei au arătat că până și actualul secretar al Apărării, Pete Hegseth, a susținut în trecut acest principiu, spunând că dacă un ordin este „complet ilegal și brutal”, există consecințe pentru cei care îl execută.

Libertatea de exprimare, sub semnul întrebării

Chiar dacă marele juriu a respins inculparea, procurorii ar putea încerca din nou să aducă dosarul în fața justiției. Totuși, cazul ar putea avea probleme în instanță. Un judecător federal a sugerat deja, într-un alt proces, că sancțiunile luate împotriva lui Mark Kelly pentru declarațiile sale ar putea încălca libertatea de exprimare.

Avocații senatorului avertizează că astfel de măsuri pot avea un efect descurajator asupra tuturor veteranilor care vor să vorbească public despre deciziile guvernului și ar putea limita rolul de control al Congresului asupra armatei. „Nu există nimic mai fundamental decât libertatea de exprimare și libertatea de a vorbi despre guvernul nostru”, a spus Kelly.