ONU: Situația alimentară din Gaza rămâne extrem de fragilă pentru 1,6 milioane de oameni

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri că, deși foametea din Fâșia Gaza a fost evitată, situația umanitară rămâne extrem de fragilă.

Peste 75% din populație se confruntă cu insecuritate alimentară acută și riscuri critice de malnutriție.

„Foametea a fost împinsă. Mult mai mulți oameni au acces la alimentele de care au nevoie pentru a supraviețui. Progresele sunt fragile, periculos de fragile.”, a declarat Guterres într-o conferință de presă la sediul ONU din New York.

El a precizat că 1,6 milioane de oameni din Gaza vor avea „niveluri extreme de insecuritate alimentară acută și riscuri critice de malnutriție”.

„Și în mai mult de jumătate din Gaza, unde trupele israeliene rămân desfășurate, terenurile agricole și cartiere întregi sunt inaccesibile. Grevele și ostilitățile continuă, ducând numărul victimelor civile din acest război și mai mare și expunând echipele noastre unui pericol grav”, a adăugat Guterres.

Despre apelurile pentru „un armistițiu durabil”, el a explicat următoarele: „Avem nevoie de mai multe puncte de trecere, de ridicarea restricțiilor asupra articolelor critice, de eliminarea birocrației, de rute sigure în interiorul Gazei, de finanțare susținută și de acces neîngrădit, inclusiv pentru ONG-uri”.

Clasificarea Integrată a Fazelor de Securitate Alimentară (IPC) a anunțat vineri că foametea a fost temporar redusă prin diminuarea ostilităților și îmbunătățirea livrărilor de alimente umanitare și comerciale, însă situația generală rămâne critică.

Guterres a vorbit și despre refuzul Israelului de a trece la a doua fază a planului de armistițiu până la returnarea rămășițelor ultimului ostatic decedat.

„Este esențial să trecem la faza a doua și nu cred că ar trebui să avem vreun pretext pentru a o evita”, a declarat acesta.

„Este foarte important să avansăm procesul de pace în ansamblu. Și nu este vorba doar de faza a doua. Este vorba de a ne asigura că prima fază, și anume armistițiul, este implementată pe deplin”, a mai spus el.

Referitor la Cisiordania ocupată, Guterres a avertizat că „nu putem pierde din vedere situația care se deteriorează rapid”. Palestinienii se confruntă cu „escaladarea violenței coloniștilor israelieni, confiscări de terenuri, demolări și intensificarea restricțiilor de mișcare”.

„Zeci de mii de persoane au fost strămutate în urma operațiunilor forțelor israeliene în nordul Cisiordaniei”, a precizat el.

Referitor la măsurile provizorii ale Curții Internaționale de Justiție, el a spus că „sunt obligatorii și trebuie implementate” și a spus că sprijină UNRWA, numind agenția „un rol indispensabil în servirea poporului palestinian”.

„Palestinienii au nevoie de un orizont de speranță. Încetarea focului trebuie implementată pe deplin. Ciclul nesfârșit al violenței trebuie rupt”, a mai spus secretarul general al ONU.