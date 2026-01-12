Hamas anunță desființarea administrației din Gaza după preluarea puterii de un organism palestinian nou

Hamas a transmis duminică faptul că va renunța la guvernarea din Fâșia Gaza după ce un comitet palestinian de conducere, format din tehnocrați, va prelua controlul regiunii, conform planului propus și mediat de Statele Unite.

Noul organism ar urma să fie alcătuit din persoane fără afiliere politică, însă numele acestora nu au fost făcute publice, scrie Euronews.

De asemenea, nu este clar dacă Israelul și SUA vor accepta componența acestui comitet. Hamas și Autoritatea Palestiniană nu au oferit detalii suplimentare.

Armistițiul intrat în vigoare pe 10 octombrie, alături de alte elemente ale acordului, precum dezarmarea Hamas și trimiterea unei forțe internaționale de securitate, se află sub supravegherea „Consiliului Păcii”, organism internațional condus de președintele Donald Trump.

Membrii acestui consiliu nu au fost anunțați până în prezent.

Într-un mesaj publicat duminică pe Telegram, purtătorul de cuvânt al Hamas, Hazem Kassem, a cerut grăbirea formării comitetului tehnocratic.

Donald Trump a afirmat că „Consiliul Păcii” va superviza activitatea noului organism și va gestiona procesul de dezarmare a Hamas, desfășurarea unei forțe internaționale de securitate, retrageri ale armatei israeliene și reconstrucția Gazei.

Autoritățile americane au raportat progrese limitate în aceste domenii, însă se așteaptă ca lista membrilor consiliului să fie anunțată în cursul acestei săptămâni.