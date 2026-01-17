Prima pagină » Știri externe » Guvernul israelian critică anunțul SUA privind liderii care vor supraveghea pașii următori în Gaza

Guvernul israelian critică anunțul SUA privind liderii care vor supraveghea pașii următori în Gaza

Guvernul israelian a exprimat sâmbătă obiecții față de anunțul Casei Albe privind liderii care vor juca un rol în gestionarea etapelor următoare în Gaza.
Sursă foto: Hepta
Petre Apostol
17 ian. 2026, 19:09, Știri externe

Potrivit unui comunicat israelian, preluat de AP, comitetul executiv anunțat de Washington „nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii sale”, fără a oferi detalii suplimentare. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a cerut ca Ministerul Afacerilor Externe să ia legătura cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Comitetul anunțat vineri de Casa Albă nu include oficiali israelieni, dar cuprinde un om de afaceri israelian. Printre ceilalți membri se numără doi colaboratori apropiați ai președintelui american Donald Trump, fostul premier britanic Tony Blair, un general american și mai mulți oficiali din guvernele din Orientul Mijlociu.

Conform Casei Albe, comitetul executiv va implementa viziunea unui „Consiliu al păcii” condus de Trump, al cărui membri nu au fost încă anunțați.

De asemenea, Casa Albă a prezentat componența unui nou comitet palestinian care va gestiona activitățile zilnice din Gaza, sub supravegherea comitetului executiv.

Printre membrii comitetului executiv se numără: Marco Rubio (secretar de stat SUA), Steve Witkoff (trimis special Trump), Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan (CEO Apollo Global Management), Ajay Banga (președinte Banca Mondială) și Robert Gabriel (consilier adjunct pentru securitate națională al lui Trump).

Administrația Trump a precizat că planul de încetare a focului în Gaza, redactat de SUA, intră în a doua fază, mai dificilă, care include: implementarea comitetului palestinian, desfășurarea unei forțe internaționale de securitate, dezarmarea Hamas și reconstrucția teritoriului afectat de conflict.

Încetarea focului a intrat în vigoare la 10 octombrie 2025, prima fază vizând returnarea ostaticilor în schimbul eliberării a sute de deținuți palestinieni, suplimentarea ajutorului umanitar și retragerea parțială a forțelor israeliene din Gaza.

