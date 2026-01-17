Trump i-a invitat pe Erdogan, Milei și Sisi să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza

Președintele Donald Trump l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza, un organism înființat de Washington pentru a grăbi rezolvarea conflictului, potrivit Le Figaro. Informația a fost confirmată sâmbătă de departamentul de comunicare al Republicii Turce.

„Pe 16 ianuarie 2026, președintele american Donald Trump, în calitatea sa de președinte fondator al Consiliului pentru Pace, a trimis o scrisoare prin care îl invita pe președintele nostru Recep Tayyip Erdogan să devină membru fondator al Consiliului pentru Pace”, a scris Burhanettin Duran, directorul de comunicare al Republicii Turcia.

Erdogan nu a comentat informația.

Turcia, apropiată de conducerea politică a mișcării Hamas și o susținătoare declarată a palestinienilor, a participat la acordul de încetare a focului din Gaza semnat în Egipt în octombrie. Ankara și-a declarat disponibilitatea de a participa la orice desfășurare a unei forțe de monitorizare a acordului, precum și la eforturile de reconstrucție a teritoriului palestinian.

Președintele Trump i-a chemat și pe omologii săi din Argentina și Egipt

Președintele argentinian Javier Milei a anunțat sâmbătă pe rețeaua de socializare X că a primit o invitație din partea președintelui american Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace pentru Gaza în calitate de membru fondator. Distribuind o imagine a scrisorii de invitație pe contul său, Milei a scris că ar fi „o onoare” să participe la consiliu. Acesta este prezidat de Trump și îi mai include pe secretarul de stat american Marco Rubio și pe fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

De asemenea, Egiptul ia în considerare omplicarea președintelui Sisi în Consiliul pentru Pace din Gaza, în urma unei invitații din partea lui Donald Trump. Anunțul a fost făcut tot sâmbătă de ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty.

„Am primit o invitație din partea părții americane, din partea președintelui SUA, adresată președintelui Abdel Fattah al-Sisi, de a se alătura Consiliului pentru Pace și studiem această chestiune”, a declarat ministrul într-o conferință de presă.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că a format un „Consiliu al păcii” pentru Gaza, ca parte a etapei a doua a unui plan susținut de americani pentru încheierea conflictului. Consiliul va supraveghea un comitet tehnocratic palestinian de 15 membri, responsabil de gestionarea administrativă a teritoriului după război.

Planul prevede și trimiterea unei Forțe Internaționale de Stabilizare, care să asigure securitatea zonei și să instruiască unități palestiniene de poliție.