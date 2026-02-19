Prima pagină » Știri externe » O delegație din Belarus intenționa să participe la Consiliul Păcii, dar nu a primit vize

O delegație din Belarus intenționa să participe la Consiliul Păcii, dar nu a primit vize

Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, a transmis joi că intenționa să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la Washington, dar nu a primit vizele.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
19 feb. 2026, 22:23, Știri externe

Belarus se află de mult timp sub sancțiuni occidentale din cauza situației drepturilor omului, Măsurile au fost înăsprite după ce președintele Aleksandr Lukașenko a permis folosirea teritoriului țării pentru invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, relatează Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a reluat dialogul cu Belarus și a ridicat unele sancțiuni, în schimbul eliberării unor deținuți considerați prizonieri politici de țările occidentale.

Ministrul belarus de Externe, Maxim Rîjenkov, urma să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, a anunțat ministerul de la Minsk, iar partea americană a fost informată.

Totuși, în pofida faptului că, din partea noastră, au fost îndeplinite toate procedurile necesare, delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele”, a transmis ministerul într-un comunicat.

„În această situație, apare o întrebare legitimă: despre ce fel de pace și despre ce fel de succesiune a pașilor vorbim, dacă organizatorii nu pot finaliza nici măcar formalitățile de bază pentru ca noi să putem participa?”, a adăugat Ministerul de Externe de la Minsk.

Ministerul a precizat că invitația lui Trump pentru reuniune fusese trimisă inițial lui Lukașenko.

Lukașenko, aflat la putere din 1994, a acceptat luna trecută să se alăture Consiliului Păcii.

Trump l-a numit pe Lukașenko un lider „foarte respectat”, în timp ce liderii opoziției din exil îl denunță drept dictator.

