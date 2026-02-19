Prima pagină » Știri externe » Suedia alocă Ucrainei un pachet de ajutor militar în valoare de 1,2 miliarde de euro

Suedia alocă Ucrainei un pachet de ajutor militar în valoare de 1,2 miliarde de euro

Guvernul suedez a aprobat, joi, cel de-al 21-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina, estimat la 12.9 miliarde de coroane suedeze, adică 1,2 miliarde de euro.
Foto: Pexels
Daiana Rob
19 feb. 2026, 22:59, Știri externe

Anunțul a fost dat, joi, de Ministrul Suedez al Apărării, Pål Jonson. Ministrul a declarat că sprijinul are rolul de a întări apărarea aeriană a Ucrainei, potrivit declarațiilor date pentru televiziunea suedeză SVT,  citată de European Pravda.

Din această sumă, Suedia intenționează să aloce aproximativ 400 de milioane de euro pentru furnizarea unui sistem Tridon Mk2, un sistem de rachete antiaeriene fabricate în Suedia, eficient împotriva dronelor.

Pachetul va include și senzori, roboți, dar și tunuri antiaeriene.

Alți 524 de milioane de euro vor fi alocați pentru sprijinul producției ucrainene de rachete și drone cu rază lungă de acțiune.

Restul de 280 de milioane de euro vor fi alocați pentru lansatoare de grenade din stocurile militare suedeze, precum și pentru achiziționarea de obuze de artilerie, piese de schimb și instruirea personalului ucrainean.

La începutul lunii februarie, oficialii suedezi au precizat că Suedia pregătește „unul dintre cele mai mari” pachete de ajutor militar destinat Ucrainei.

Ulterior, oficialii au anunțat că Suedia și Danemarca vor furniza în comun Ucrainei un pachet de ajutor constând în echipamente de apărare aeriană în valoare de 2,6 miliarde de coroane suedeze (246 de milioane de euro).

