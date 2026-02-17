Prima pagină » Știri externe » Rusia reprezintă o amenințare „serioasă și concretă” la adresa securității Suediei, avertizează Stockholmul

Rusia reprezintă o amenințare „serioasă și concretă” la adresa securității Suediei, avertizează Stockholmul

Suedia a numit Rusia cea mai mare amenințare și avertizează că acțiunile tot mai riscante ale Moscovei ar putea duce la o escaladare periculoasă.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
17 feb. 2026, 21:10, Știri externe

Un raport anual publicat marți de Serviciul de Informații Militare și de Securitate al țării a semnalat încălcări ale spațiului aerian, sabotaje și operațiuni cibernetice ca exemple ale acțiunilor belicoase ale Rusiei în vecinătatea Suediei, inclusiv în Marea Baltică, relatează Politico.

„Rusia este principala amenințare militară pentru Suedia și NATO”, se arată în raport. Evaluarea suedeză mai spune că amenințarea este „serioasă și concretă” și descrie comportamentul Moscovei drept „oportunist și agresiv”.

Analiza Suediei vine după ce, săptămâna trecută, Serviciul de Informații Externe al Estoniei a descris Rusia drept „periculoasă în pofida incompetenței”, în propriul raport anual.

În același timp, raportul estonian îndeamnă la calm și avertizează împotriva „panicii”. Autorii spun că nu au indicii că Rusia ar plănui să atace Estonia sau NATO în următorul an și apreciază că un astfel de atac este puțin probabil și în viitorul apropiat, pe fondul consolidării măsurilor de apărare în Europa.

Săptămâna trecută, la un briefing la care a participat și Politic, un oficial NATO a transmis un mesaj similar.

Oficialul NATO a spus că descurajarea vine din forța alianței, din Articolul 5 și din angajamentele recente de creștere a cheltuielilor de apărare la 3,5% din PIB.

Totuși, atât raportul Estoniei, cât și oficialul NATO avertizează că Rusia își crește puternic producția de artilerie și va rămâne o amenințare chiar și dacă se ajunge la pace în Ucraina.

