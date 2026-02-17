Rusia reprezintă o amenințare „serioasă și concretă” la adresa securității Suediei, avertizează Stockholmul

În același timp, raportul estonian îndeamnă la calm și avertizează împotriva „panicii”. Autorii spun că nu au indicii că Rusia ar plănui să atace Estonia sau NATO în următorul an și apreciază că un astfel de atac este puțin probabil și în viitorul apropiat, pe fondul consolidării măsurilor de apărare în Europa.
Săptămâna trecută, la un briefing la care a participat și Politic, un oficial NATO a transmis un mesaj similar.
Oficialul NATO a spus că descurajarea vine din forța alianței, din Articolul 5 și din angajamentele recente de creștere a cheltuielilor de apărare la 3,5% din PIB.
Totuși, atât raportul Estoniei, cât și oficialul NATO avertizează că Rusia își crește puternic producția de artilerie și va rămâne o amenințare chiar și dacă se ajunge la pace în Ucraina.