Rusia reprezintă o amenințare „serioasă și concretă” la adresa securității Suediei, avertizează Stockholmul

Un raport anual publicat marți de Serviciul de Informații Militare și de Securitate al țării a semnalat încălcări ale spațiului aerian, sabotaje și operațiuni cibernetice ca exemple ale acțiunilor belicoase ale Rusiei în vecinătatea Suediei, inclusiv în Marea Baltică, relatează Politico.

„Rusia este principala amenințare militară pentru Suedia și NATO”, se arată în raport. Evaluarea suedeză mai spune că amenințarea este „serioasă și concretă” și descrie comportamentul Moscovei drept „oportunist și agresiv”.

Analiza Suediei vine după ce, săptămâna trecută, Serviciul de Informații Externe al Estoniei a descris Rusia drept „periculoasă în pofida incompetenței”, în propriul raport anual.