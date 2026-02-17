Nicușor Dan, despre securitatea României: NATO oferă garanții suficiente de securitate, însă trebuie să facem niște eforturi de echipare militară

Întrebat la Radio România Actualități despre impactul schimbărilor din climatul politic internațional și despre avertismentele lansate la Conferința de la München, președintele a spus că „evident că sunt puse în discuție chestiuni care păreau stabile odată pentru totdeauna” și că „economicul începe să aibă o pondere tot mai mare în relațiile internaționale. Vorbim de tarife, vorbim de protecționism, vorbim de o interpătrundere între securitate și economie”.

Cei trei piloni de securitate

„Față de acest context, noi trebuie să fim realiști. Trebuie, pe de o parte, să ne păstrăm angajamentele internaționale. Avem trei mari piloni: Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO. Pe de altă parte, trebuie, în acest context în schimbare, să vedem interesul național”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă situația de securitate a României este mai serioasă în această perioadă, președintele a răspuns: „Dacă vorbim strict de securitate, noi avem un parteneriat strategic cu Statele Unite și România este țară membră NATO. În cadrul NATO există o reașezare care a fost anunțată încă din primul mandat al președintelui Trump, o reașezare de contribuție economică pentru ca această securitate să fie realizată”.

„Europa a înțeles mesajul”

Nicușor Dan a subliniat că „Europa a înțeles mesajul. Am avut angajamentul pe care toate țările membre NATO și l-au luat la summitul de la Haga anul trecut de a crește cheltuielile militare. Deci avem o reașezare din perspectiva contribuției, a angajamentelor de securitate”.

„Pe de altă parte, NATO în ansamblul său funcționează și oferă garanțiile suficiente de securitate ale României. Deci, pe scurt, suntem protejați, numai că pentru asta trebuie să facem niște eforturi de echipare militară. Uniunea Europeană a conștientizat ușoara ei slăbiciune militară și a pornit mai multe programe de înzestrare, între care programul SAFE, în care și noi am aplicat”, a afirmat Dan.

„Va fi o creștere a cheltuielilor militare”

Potrivit președintelui, „în următorii ani o să fie, pe de o parte, în România și în toată Europa, o creștere a cheltuielilor militare, dar asta va da și perspective importante de dezvoltare pentru economia militară, deci pentru industria din fiecare dintre țările europene, inclusiv România”.

Întrebat dacă va discuta la Washington despre nivelul prezenței militare americane în România, președintele a răspuns că „este tot timpul parte din discuție. Pentru moment, ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni a fost că o forță rotațională a fost retrasă, dar avem o prezență americană substanțială în România și asta este o garanție importantă de securitate”.