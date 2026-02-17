Nicușor Dan, despre buget și coaliție: Discuția pe buget e gata să înceapă

„Este o discuție de început de sesiune parlamentară. Sunt mai multe subiecte de politică internă pe agenda. Sunt bucuros că în ședința de Coaliție de ieri (luni – n.r.) cumva s-a ajuns la un consens pe niște legi importante. Mai sunt și altele. Urmează și dezbaterea pe buget. Pe scurt, probleme de actualitate”, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan, la Radio România Actualități, când a fost întrebat de ce a convocat întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare.

Dan a precizat că e vorba despre o întâlnire periodică, una din întâlnirile periodice pe care le are cu partidele.

Despre faptul că suntem la jumătatea lunii februarie și România încă nu are buget, președintele a spus că și-ar fi dorit să existe un buget la sfârșitul anului trecut, „astfel încât toată lumea să poată să-și facă programările pentru anul 2026”.

„Sunt patru partide plus minoritățile naționale, fiecare cu susținătorii, urmăritorii, votanții lor. Interesele acestor categorii de public nu sunt întotdeauna convergente și atunci există o întârziere în a lua deciziile. E o normalitate în condițiile date. Din nou trebuie să salutăm faptul că și partenerii noștri văd asta, apreciază asta, creditorii noștri văd asta, faptul că fiecare din aceste partide și-a asumat și guvernarea într-o situație financiară dificilă și obligația de a păstra direcția pro-occidentală. Asta este de salutat. Și atunci, bineînțeles că, fiind publicuri diferite, partide care de-a lungul timpului au avut diferite, tot împinse de publicurile lor, diferite conflicte, deciziile se iau puțin mai greu”, explică președintele întârzirea pe adoptarea bugetului.

În legătură de decizia pe buget, Dan a spus că a discutat luni cu ministrul de Finanțe, care, la rândul lui, a avut discuții cu toate instituțiile interesate și declară că „discuția pe buget e gata să înceapă”.

Despre punctele importante de discutat pe agenda de marți,Nicușor Dan a spus că e vorba despre buget și alte chestiuni de ordin legislativ, pe legea administrației, a reformei administrației și alte puncte tot pe palierul legislativ.