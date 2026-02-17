Radu Miruță: Norma de hrană pentru militari nu va fi eliminată

Ministrul a precizat că reducerea cheltuielilor va fi realizată prin eficientizarea altor zone ale ministerului, fără a afecta salariile, pensiile militare sau numărul de militari.

În intervenția sa, Radu Miruță a subliniat că norma de hrană există de la domnia lui Alexandru Ioan Cuza și a fost plafonată din 2017. Aceasta acoperă activitatea de popotă pentru aproximativ 70% din angajații MApN și asigură pregătirea acestora pentru situații de urgență sau război.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea unei norme de hrană pentru militarii Armatei Române. Reducerea cheltuielilor nu poate să vină din micșorarea salariilor sau a pensiilor militare”, a explicat ministrul.

Eficientizarea cheltuielilor și combaterea risipei

Radu Miruță a precizat că, pentru a economisi bani în cadrul MApN, se vor utiliza instrumentele interne de control, audit și anticorupție. Aceasta include verificarea cheltuielilor și acțiuni împotriva celor care irosesc resursele publice. Ministrul estimează că eficientizarea va permite economii semnificative, uneori mai mari decât la alte ministere.

În același context, ministrul a abordat și programul SAFE, prin care vor fi finanțate 21 de proiecte pentru înzestrarea Armatei Române în 2026. El a precizat că aceste proiecte sunt aprobate prin CSAT și Parlament și oferă cea mai eficientă modalitate de achiziție, cu costuri semnificativ mai mici decât finanțarea prin împrumuturi naționale.

„România nu avea opțiunea de a refuza aceste proiecte. Opțiunea a fost să investim eficient prin mecanismul SAFE sau să ne împrumutăm scump”, a explicat ministrul Radu Miruță.