Nicușor Dan despre Consiliul Păcii. Ce poate face România ca observator / „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024” / „Am același tip de nemulțumiri pe care oamenii le au”/ Ce va discuta Dan cu Trump

Nicușor Dan spune că are câte 5 nume pentru șefii SIE și SRI. Numirile „se vor întâmpla relativ curând”

O listă lungă și o altă listă mai scurtă pentru conducerile SIE și SRI, iar pe lista scurtă sunt câte cinci nume, spune președintele României, Nicușor Dan, care este convins că cei pe care îi va propune pentru aceste poziții vor fi votați în Parlament.

Deși este la nouă luni de la preluarea mandatului, Nicușor Dan nu a numit încă șefi la SRI și SIE. El spune, la Radio România Actualități, că aceasta este o decizie comună a președintelui și a Parlamentului, iar dialogul a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente.

„Se va întâmpla relativ curând”, afirmă Dan.

Nicușor Dan despre dă detalii despre referendumul „confidențial” din Justiție: „Acum lucrăm la sistemul electronic care să permită această consultare”. Ce ar trebui să verifice consultarea dorită de președinte

Președintele Nicușor Dan a explicat, într-un interviu pentru RRA, cum pregătește referendumul pe care și-l dorește în Justiție.

Șeful statului mărturisește că i-a venit ideea organizării unui referendum în Justiție, după scandalul din magistratură:

„Acuzele care s-au adus în acel moment au fost foarte grave. Se vorbea de afectarea chiar a independenței magistratului, ca parte individuală a sistemului de Justiție iar aceste acuze sunt foarte grave.

Pe de altă parte, ele sunt în acest moment, niște acuze. Care nu sunt dovedite cu fapte. Și aceasta este starea de la care pornim.

Nicușor Dan anunță că va schimba o mare parte dintre ambasadorii români. Ce li se reproșează

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va schimba o mare parte dintre ambasadorii români. Zeci de ambasadori vor fi rechemați în țară în următoarele luni. Lor li se reproșează că nu au avut activități consistente în domeniul relațiilor economice.

Declarația a fost făcută marți în cadrul unui interviu acordat Radio România Actualități.

„O să avem schimbări importante în vara aceasta (…) Estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări printre care și în capitale importante”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a explicat de ce va face atât de multe rechemări.

„Orice fel de opinie juridică în contradicție este legitimă”. Ce spune președintele Nicușor Dan despre pensiile magistraților înaintea deciziei CCR de mâine

Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu acordat RRA, despre dezbaterile și amânările de la Curtea Constituțională pe tema reformei pensiilor magistraților pe care insistă premierul Ilie Bolojan.

„Este neplăcut că a existat această tergiversare. Mai ales că este un proiect de lege cu o modificare relativ minoră care vine din vara acestui an. Deci nu erau așa de multe lucruri de cercetat la ea. Faptul că au fost toate aceste amânări succesive, nu cred că a făcut bine nici Curții, nici imaginii pe care românii și-o fac despre statul român în general.

Dincolo de această întârziere, evident că mi-aș dori ca proiectul să treacă și lucrurile să fie puse în practică”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan, despre buget și coaliție: Discuția pe buget e gata să înceapă

Președintele României, Nicușor Dan, spune că va discuta, marți, cu liderii coaliției despre buget și chestiuni legislative, întâlnirea fiind una obișnuită, la început de sesiune parlamentară.

„Este o discuție de început de sesiune parlamentară. Sunt mai multe subiecte de politică internă pe agenda. Sunt bucuros că în ședința de Coaliție de ieri (luni – n.r.) cumva s-a ajuns la un consens pe niște legi importante. Mai sunt și altele. Urmează și dezbaterea pe buget. Pe scurt, probleme de actualitate”, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan, la Radio România Actualități, când a fost întrebat de ce a convocat întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare.

Dan a precizat că e vorba despre o întâlnire periodică, una din întâlnirile periodice pe care le are cu partidele.

Nicușor Dan, despre securitatea României: NATO oferă garanții suficiente de securitate, însă trebuie să facem niște eforturi de echipare militară

Președintele Nicușor Dan afirmă că România este protejată în actualul context geopolitic, însă trebuie să facă „eforturi de echipare militară”. „NATO în ansamblul său funcționează”, spune șeful statului, despre securitatea țării.

Întrebat la Radio România Actualități despre impactul schimbărilor din climatul politic internațional și despre avertismentele lansate la Conferința de la München, președintele a spus că „evident că sunt puse în discuție chestiuni care păreau stabile odată pentru totdeauna” și că „economicul începe să aibă o pondere tot mai mare în relațiile internaționale. Vorbim de tarife, vorbim de protecționism, vorbim de o interpătrundere între securitate și economie”.

Noi detalii despre viitoarea vizită de stat în SUA a lui Nicușor Dan. Ce va discuta Dan cu Trump

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit detalii despre viitoarea vizită de stat în SUA. Va avea o componentă economică, a spus Dan. Data vizitei de stat va fi stabilită după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington.

Președintele Nicușor Dan a spus că momentul de neîncredere din relația SUA-România a fost depășit. Declarația a fost făcută marți în cadrul unui interviu acordat Radio România Actualități.

„A fost un moment de neîncredere în democrația din România, dar prin nenumăratele intervenții ale Administrației Prezidențiale acel moment a fost depășit”, a anunțat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Am același tip de nemulțumiri pe care oamenii le au”

Președintele României, Nicușor Dan, a recunoscut că are aceleași nemulțumiri ca opinia publică referitor la modul în care funcționează coaliția de guvernare.

Într-un interviu la Radio România Actualități, el a vorbit despre criticile reciproce dintre liderii partidelor și lipsa de consecvență în decizii.

Jurnalista a remarcat că opinia publică este nemulțumită de tergiversări în general, nu doar de cele legate de buget.

Întrebat despre această situație, președintele Dan a răspuns: „Bineînțeles, bineînțeles. Numai că asta este situația”.

De ce participă România la Consiliul Păcii. Declarațiile lui Nicușor Dan despre mandatul cu care pleacă

Nicușor Dan a declarat, marți, că la întâlnirea de lucru pe care o va avea la Consiliul Păcii a solicitat clarificări care vizează ce poate să facă un stat care nu este membru, dar care rezonează cu direcția în care această organizație vrea să meargă. Președintele a explicat și ce mandat ar avea.

Va fi o primă întâlnire de lucru a organizației Board of Peace, După ce a primit invitația de a participa la această ședință, la prima întâlnire, Dan a solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care rezonează cu direcția în care această organizație vrea să meargă.

Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”

Președintele Nicușor Dan a explicat, într-un interviu la Radio România Actualități, de ce România participă în calitate de observator la evenimentele de la Washington. El a subliniat importanța parteneriatului transatlantic și a recunoscut existența unor „dubii” din partea administrației americane după alegerile anulate din 2024.

Întrebat dacă atmosfera de la conferința de la München de la sfârșitul săptămânii trecute ar fi putut sugera necesitatea unei mai mari unități europene în deciziile de politică externă, Nicușor Dan a răspuns că trebuie privită imaginea de ansamblu.

„Nu există nici din partea americană, nici din partea europeană o dorință, o voință de a întrerupe parteneriatul transatlantic. Asta este ceea ce cred că contează”, a declarat Dan.

Președintele vorbește despre întâlnirile avute cu oficiali și experți americani.

De asemenea, Dan vorbește despre oportunitățile pe care vizita le poate crea pentru România și despre modul în care parteneriatul transatlantic poate sprijini proiecte care să facă viața românilor mai ușoară și mai sigură.