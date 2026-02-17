Noi detalii despre viitoarea vizită de stat în SUA a lui Nicușor Dan. Ce va discuta Dan cu Trump

Președintele Nicușor Dan a spus că momentul de neîncredere din relația SUA-România a fost depășit. Declarația a fost făcută marți în cadrul unui interviu acordat Radio România Actualități.

„A fost un moment de neîncredere în democrația din România, dar prin nenumăratele intervenții ale Administrației Prezidențiale acel moment a fost depășit”, a anunțat Nicușor Dan.

Șeful statului va participa joi la prima ședință a Consiliului Păcii inițiat de președintele american Donald Trump. Întâlnirea la care vor participa numeroși lideri mondiali nu va conține și o discuție bilaterală Trump-Dan.

„Nu este programată o discuție bilaterală cu agendă”, a dezvăluit Dan care a mai arătat că este posibil sa aibă loc o discuție spontană, neprevăzută în programul oficial. În schimb, experții români și americani lucrează la programul viitoarei vizite de stat a lui Nicușor Dan în SUA.

„Invitația există”, a spus Nicușor Dan adăugând că în prezent se lucrează la componenta economică a vizitei.

„Va fi o vizită care va avea o componentă economică, atunci când componentele economice vor fi mature, vizita se va întâmpla”, a spus președintele.

El a prezentat câteva dintre obiectivele economice care ar putea fi pe agenda discuțiilor la vârf SUA-România.

„În următorii ani energia va fi centrul preocupărilor economice, deci colaborare pe partea energetică”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, Trump și Dan ar putea discuta despre viitorul centru de procesare pentru pământurile rare de la Feldioara, noile reactoare de la Cernavodă și prezența militară americană în România.

Nicușor Dan nu a prezentat un interval de timp pentru vizita de stat de la Washington.

„Este o chestiune de agendă, noi vom fi pregătiți”, a precizat Nicușor Dan.