Radu Miruță, răspuns la acuzațiile că România cumpără „vechituri” pentru Armată: Țara are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă dimineață că România nu stă deoparte în privința schimbărilor actuale care au loc, ci participă activ la ele în această perioadă.

El le-a răspuns criticilor care spun că armata cumpără „vechituri” prin Programul SAFE.

„După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie”, a transmis ministrul.

„Uitati-va la date, nu la propaganda deranjată groaznic ca ne mişcăm”, a adăugat acesta.

„Am apucat să citesc, în dimineaţa aceasta, câteva comentarii: că suntem «sclavii Franţei», sau ai Germaniei, că luăm «vechituri» pentru armată…Oameni buni, realitatea – bazată pe date şi fapte – este cu totul alta. Uitati-va la date, nu la propaganda deranjată groaznic ca ne mişcăm. După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie. Miliarde de euro pentru producţie în România”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Radu Miruţă.

Ministrul Apărării a precizat că proiectele sunt planificate astfel încât o parte importantă din producţie să se realizeze în România, prin aducerea de roboţi şi linii moderne de fabricaţie în industria naţională de apărare.

„E despre România, nu mai este despre firme ale politicienilor învăţate la combinaţii. Asta înseamnă locuri de muncă, tehnologie adusă acasă şi mai multă securitate pentru România. Lumea se schimbă rapid, iar România, alături de partenerii europeni, trebuie să fie pregătită pentru această schimbare. Mai mult decât atât, România nu este un spectator, ci parte activă din această transformare”, a mai transmis Miruţă.

El a punctat că „depinde de noi cum ne aşezăm la masa deciziilor şi cum ne apărăm interesele”.

„Nu este vorba despre conspiraţii, ci despre seriozitate, profesionalism şi capacitatea noastră de a negocia şi construi parteneriate solide”, a adăugat ministrul.

Pe 26 ianuarie, Radu Miruţă a anunţat că Programul SAFE include 21 de proiecte legate de MApN, în valoare totală de 9,53 de miliarde de euro.

Zece dintre aceste proiecte sunt achiziţii comune cu alte state, iar 11 sunt achiziţii individuale ale României. Printre acestea se numără rachete Mistral, elicoptere H225 şi trei sisteme de apărare antiaeriană.