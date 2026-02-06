Lia Olguța Vasilescu, despre despre blocul din Craiova: Autoritatea locală nu avea cum să nu elibereze autorizație

„Dar, haideți să vedem unde e amplasat acest bloc. Într-un ansamblu rezidențial cu multe alte blocuri de 10 etaje și supermarketuri. Fix lângă cartierul chinezesc unde a început construcția unor blocuri pe un teren care a aparținut MApN și pe care MApN l-a dat prin hotarâre de guvern, nu o dată, ci de două ori, prin hotărâri diferite ale unor guverne diferite, primăriei, ca să construiască blocuri de 10 etaje. Păi, dacă MApN a dat un teren lângă Satina Park pentru construcția de blocuri de 10 etaje, nu se putea construi și Satina de 9 etaje?”, a scris, într-o postare publicată per Facebook, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Edilul Craiovei a ridicat și problema depozitelor de muniție:

„Depozite de muniție lângă un spital, fie el și militar și lângă alte blocuri de 10 etaje construite de pe vremea comunistă. E de atunci depozitul de armament între ele? Sau a adus MApN muniție de război între blocuri și un spital, recent? Că atunci e foarte foarte grav! Cum să faci depozit de armament în mijlocul unuia dintre cele mai populate cartiere craiovene? Cine a decis asta? De ce autoritatea publică nu a fost informată? Era un depozit secret? Păi și dacă e secret de ce vorbește ministrul Apărării despre el în conferință de presă și nu în buncărul lui din minister sau în CSAT? E de Doamne ferește!”, a scris, Vasilescu.

Vasilescu a precizat și că activitatea radarului de la Cârcea nu ar fi obturată numai de blocul de locuințe, ci și un întreg bulevard, cu blocuri construite din comunism:

„Păi dacă luăm raza cercului radarului de la Cârcea, vedem că e afectată toată Calea București, cu blocuri doar de 10 etaje, construite tot în comunism, nu după ce au amplasat ei radarul, toată strada Caracal, Mall-ul Electroputere, toată platforma industrială etc. Până la Satina Park sunt zeci de blocuri. Le demolează ministrul Miruță pe toate?(…)”, a scris Vasilescu.

Cu privire la cotele de înălțime, Lia Olguța Vasilescu a făcut și o estimare, precizând că între radar și Satina Park există o distanță de 8 kilometri, iar în ceea ce privește înălțimea, susține că „blocul ar fi trebuit să aibă 30 de etaje ca să ajungă la nivelul solului unde este amplasat radarul”.

„Și de la Google aflăm că blocul ridicat se află la o înălțime de 105 m față de nivelul mării, iar radarul de la Cârcea se află la 178 m față de nivelul mării, adică cu o diferență de nivel de 73 m și la o distanță de 8 km unul față de celălalt! Deci între radar și Satina Park sunt 8 km!!! Iar blocul construit ar fi trebuit să aibă 30 de etaje că să ajungă la nivelul solului unde e amplasat radarul. Mai mult, linia imaginară care unește radarul cu blocul trece exact prin mijlocul clădirii de birouri a Fabricii Ford, tot cu 10 etaje. O dărâmăm și pe ea?”, a scris Vasilescu.

Revenind la chestiunea depozitului de muniții, Lia Olguța Vasilescu a precizat: „Dacă el există într-o zonă de locuințe, spital, supermarketuri, hoteluri, restaurante, biserici etc, autoritatea locală trebuie să primească urgent detalii”.

„Nu e problemă, avem certificat ORNISS. Și nu făceam conferință de presă să anunțăm asta, cum a făcut Miruță. Dar am fi luat măsuri! Am fi cerut să fie scos acest depozit dintre blocuri care au o vechime de peste 40 de ani, nu autorizate de Olguța Vasilescu”, a declarat edilul Craiovei.

Aceasta a încheiat, atrăgând atenția la riscul amplasării unităților militare în orașe.

„De multe ori m-am întrebat de ce mai există unități militare în orașe. Printre blocuri. Dacă începe vreodată vreun război, ar fi primele ținte atacate. Vedeți ce se întâmplă în Ucraina. Tot cu clădiri militare în zone civile. Chiar așa, de ce nu sunt strămutate în zone nelocuite? Că mai dai de un ministru care mai și spune că sunt depozite de armament și cartiere întregi devin ținte sigure!”, a conchis Lia Olguța Vasilescu.

Reamintim că joi, ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit, într-o conferință de presă, că blocul din Craiova este ridicat în apropierea depozitului de Muniții, precizând că dezvoltatorul imobiliar a primit aviz pozitiv din partea MApN, cu toate că blocul obturează activitatea radarului și nu se află la o distanță suficientă de depozitul de muniții.