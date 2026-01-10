Prima pagină » Politic » Ministrul Justiției o laudă pe Lia Olguța Vasilescu: „Am fost onorat să lucrez cu dumneaei”

Întrebat, la Prima TV, despre Lia Olguța Vasilescu, actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, fost consilier, dar și președinte al Comisiei pentru buget și finanțe a Municipiului Craiova s-a declarat onorat să lucreze cu actualul primar al Craiovei.
Sursă foto: Mediafax Foto. Colaj / Alexandru Dobre și Emanuel Titus Iliesi
Daiana Rob
10 ian. 2026, 13:41, Politic

În cadrul secțiunii de întrebări-fulger din timpul unei emisiuni în direct de la Prima TV, ministrul Justiției, Radu Marinescu a fost întrebat dacă ar prefera-o pe Lia Savonea sau pe Lia Olguța Vasilescu.

În răspunsul său, Marinescu a precizat: „Orice doamnă care își exercită mandatul instituțional în mod profesionist, demn și în interesul cetățenilor”.

Acesta a povestit că, în funcția de președinte al Comisiei pentru Buget al Municipiului Craiova a lucrat alături de Lia Olguța Vasilescu și s-a declarat „onorat” să lucreze alături de actualul primar al Craiovei. Radu Marinescu a ocupat, pentru două mandate, funcția de Președinte al Comisiei de Buget a Municipiului Craiova.

„Am lucrat cu doamna Lia Olguța Vasilescu, am fost consilier, am fost președinte al Comisiei pentru Buget. Pot să-ți spun că sunt mândru de faptul că am contribuit în anii în care am fost consilier în echipa dânsei la o dezvoltare a orașului Craiova, care nu mai poate fi negată de către nimeni. Au fost niște ani de progrese edilitare deosebite în Craiova. Și într-adevăr am fost onorat să lucrez cu dumneaei”, a declarat Radu Marinescu.

În ceea ce o privește pe Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, ministrul Radu Marinescu a precizat că nu are foarte multe relații instituționale. „Cu doamna Savonea nu am foarte multe relații instituționale. (…) Suntem deschiși pentru cooperare instituțională cu orice segment al Justiției, pe principii de corectitudine, obiectivitate și profesionalism”, a declarat Marinescu.

