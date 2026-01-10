Prima pagină » Politic » Cum a comentat Radu Marinescu momentul „M-a sunat Lia”. Ministrul Justiției, despre meme-uri și comunicarea din sistem

Episodul petrecut în decembrie la Curtea de Apel București, când vicepreședinta instanței a ieșit brusc din conferință după ce a spus „M-a sunat Lia” și a revenit cu un răspuns, continuă să circule în spațiul public. Momentul asociat numelor Lia Savonea și Cătălin Predoiu a generat glume, meme-uri și ironii, amplificând discuțiile declanșate în ultimele zile de documentarul Recorder despre presiunile din justiție.
Sursa: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Mădălina Dinu
10 ian. 2026, 13:18, Politic

Invitat duminică în emisiunea Insider politic de pe Prima TV, ministrul Justiției Radu Marinescu a fost întrebat cum vede felul în care acel moment s-a rostogolit ulterior în spațiul public. Oficialul a nuanțat că seriozitatea instituțională și percepția publică pot funcționa în paralel.

„Cum s-a rostogolit, apoi, în sfera de comunicare publică, uneori chiar anecdotic, pot să înțeleg”. Marinescu a insistat că dialogul real din sistem este mult mai puțin spectaculos. „Noi tratăm foarte serios comunicarea instituțională și toate discuțiile pe care le avem cu CSM, cu reprezentanții magistraturii, cu reprezentanții guvernamentali, președinții, sunt strict instituționale într-un registru serios și constructiv”, a declarat acesta.

Jurnalistul l-a întrebat dacă a gustat totuși valul de meme-uri apărute după momentulM-a sunat Lia”. Ministrul a admis că niciun oficial nu ar trebui să fie incapabil să zâmbească.

„Trebuie să avem capacitatea să și zâmbim”. Marinescu a subliniat însă că discuția despre glume nu trebuie să înlocuiască dezbaterea despre problemele sistemului judiciar. „Important, repet, în tot acest efort comun, eu văd un efort comun aici, și al mass-media, și al magistraților, și al zonei politice, de a asigura o calitate superioară a actului de justiție”, a adăugat ministrul.

El a precizat că atenția publică – fie serioasă, fie ironică – are și efecte utile, precizând că toată această chestiune publică ajută la a înțelege unde sunt probleme și mai departe la a le corecta.

Ministrul a conchis că momentele virale sunt inevitabile într-un context tensionat. „Faptul că apar și astfel de situații mai amuzante, în fine… Ține de comunicarea publică”, a conchis Marinescu.

Declarațiile vin în plin scandal provocat de dezvăluirile Recorder, care au reaprins tema influențelor asupra magistraților, declanșând reacții în sistem și proteste în stradă în luna decembrie a anului tercut.

