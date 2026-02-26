AfD din Germania, vizat de acuzații de nepotism înaintea unor alegeri regionale decisive

Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) se află sub o presiune crescândă din cauza acuzațiilor de nepotism din interiorul formațiunii, potrivit Politico. Controversa apare într-un „super an electoral”, cu cinci scrutinuri regionale și numeroase alegeri locale.

AfD și-a construit popularitatea prezentându-se drept o alternativă curată la partidele tradiționale. Criticii susțin însă că practicile interne contrazic mesajul anti-sistem promovat de formațiune.

Acuzațiile se extind în mai multe filiale

Scandalul a început în urma unei investigații a televiziunii publice din landul Saxonia-Anhalt. Potrivit reportajului, rude ale unor politicieni AfD ar fi fost angajate de alți parlamentari ai partidului. Ulterior, au apărut acuzații similare privind membri AfD din mai multe parlamente regionale și chiar din Parlamentul European.

Legea germană interzice parlamentarilor să își angajeze propriile rude din fonduri publice. Totuși, angajarea rudelor altor politicieni este permisă în prezent. Liderii AfD susțin că nu a fost încălcată nicio lege și califică acuzațiile drept exagerate.

Co-liderul AfD, Alice Weidel, a declarat că partidul analizează cazurile individuale. Tino Chrupalla, membru al Parlamentului german Bundestag, a recunoscut că astfel de practici pot lăsa un „gust amar” alegătorilor, dar a subliniat că nu încalcă regulamentele.

Mize politice în Saxonia-Anhalt

Subiectul este deosebit de sensibil în Saxonia-Anhalt, unde AfD este cotat la aproximativ 40% în sondaje. Partidul speră să obțină prima majoritate guvernamentală la alegerile din 6 septembrie. Candidatul principal, Ulrich Siegmund, a apărat angajarea rudelor, susținând că încrederea este esențială într-un climat politic ostil.

Ulterior, Siegmund a catalogat acuzațiile drept „fake news” și parte a unei campanii de discreditare. Între timp, alte partide din parlamentul regional iau în calcul modificarea regulamentului pentru a restricționa astfel de angajări.

Impactul asupra sondajelor și imaginii partidului

Deocamdată, sondajele nu indică o scădere semnificativă a sprijinului pentru AfD. Analiștii consideră că electoratul partidului rămâne loial și consolidat. Cu toate acestea, apar tensiuni interne.

Aproximativ 150 de membri AfD din Saxonia-Anhalt au cerut convocarea unui congres extraordinar pentru a discuta situația. Conducerea regională a anunțat însă formarea unei comisii care să elaboreze recomandări privind standardele de angajare.