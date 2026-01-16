AfD începe să se distanțeze de Trump, pe fondul reacțiilor negative din Germania

Formațiunea de extremă dreapta AfD din Germania își reevaluează apropierea de Donald Trump, în contextul unei reacții interne tot mai critice, scrie Politico.

Creșterea opoziției publice față de acțiunile de politică externă ale SUA face ca susținerea deschisă a președintelui american să devină tot mai riscantă.

Liderii AfD încep să se distanțeze

Partidul de extremă dreapta Alternative for Germany (AfD) a privit mult timp relațiile cu Donald Trump drept o sursă de legitimitate internațională.

Această strategie este acum pusă sub presiune, pe măsură ce alegătorii germani reacționează negativ la pozițiile lui Trump privind Groenlanda și Venezuela.

Copreședinta AfD, Alice Weidel, l-a criticat pe Trump că s-a îndepărtat de promisiunea de a nu interveni în alte state.

Ea a susținut că aceste acțiuni contrazic angajamentele făcute propriului electorat.

Celălalt lider al partidului, Tino Chrupalla, a arătat o înțelegere parțială, dar a respins ceea ce a numit „metode de tip Vestul Sălbatic”.

Opinia publică determină o schimbare de strategie

Sondajele recente scot în evidență riscurile politice ale asocierii strânse cu Trump în Germania.

Potrivit ARD-DeutschlandTrend, doar 12% dintre germani au o opinie pozitivă despre Trump.

Încrederea în Statele Unite ca partener a scăzut la doar 15%, cel mai redus nivel înregistrat.

Aceste date îi obligă pe liderii AfD la un echilibru dificil între critică și menținerea cooperării.

Lecții de la aliații europeni de extremă dreapta

Recalibrarea AfD reflectă pașii făcuți de Marine Le Pen și de Rassemblement National din Franța.

Președintele partidului, Jordan Bardella, l-a acuzat deschis pe Trump de ambiții imperiale.

Prin comparație, criticile AfD rămân moderate, după ani de eforturi de a construi legături cu SUA.

Sprijinul unor figuri precum Elon Musk și JD Vance a fost central pentru această strategie.

Un sprijin cu costuri politice

Liderii AfD au salutat anterior criticile venite din SUA la adresa serviciilor de informații germane și mesajele transmise la Munich Security Conference.

Popularitatea în scădere a lui Trump amenință însă să submineze aceste câștiguri.

Weidel a reformulat acțiunile lui Trump ca lecții despre interesul național, nu ca susțineri ale stilului său de conducere.