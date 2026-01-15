Le Pen acuză că împrumutul UE pentru Ucraina ajută de fapt Statele Unite

Într-o postare publicată pe platforma X, Marine Le Pen afirmă că sprijinul financiar oferit Ucrainei prin împrumutul aprobat de Uniunea Europeană ar putea fi folosit pentru achiziția de echipamente militare din Statele Unite. Ea apreciază că această direcționare a fondurilor afectează contribuabilii europeni și îndepărtează blocul comunitar de obiectivul de a avea o autonomie strategică proprie, scrie Baha.

Marine Le Pen scrie: „Această situație reprezintă un eșec politic major pentru Emmanuel Macron care susține de ani de zile că apără o autonomie strategică europeană. Președintele Republicii s a dovedit din nou incapabil să exercite o influență decisivă permițând industriei militare americane să capteze o parte importantă a efortului financiar al țărilor europene și deci al contribuabililor francezi”.

În aceeași intervenție, Marine Le Pen critică acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din Mercosur, pe care îl caracterizează drept „dezastruos”, argumentând că acesta ar afecta interesele fermierilor francezi și europeni.

În paralel cu aceste critici publice, Marine Le Pen s-a înfățișat joi în fața unei instanțe din Paris în apelul prin care încearcă să anuleze o decizie anterioară a justiției franceze ce ar putea să îi interzică să candideze la alegerile prezidențiale din 2027. Ea încearcă să obțină retragerea sancțiunii și să își păstreze dreptul de a intra în cursa electorală.