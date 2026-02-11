Parlamentul European a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pe platforma X.

Membrii Parlamentului European au susținut împrumutul pentru Ucraina pentru perioada 2026–2027 cu 458 de voturi pentru. 140 de parlamentari au votat împotrivă, iar 44 s-au abținut.

Pachetul de împrumuturi constă în 60 de miliarde de euro sub formă de asistență militară și 30 de miliarde de euro sub formă de sprijin bugetar, finanțate prin împrumuturi UE.

Votul fusese programat anterior în cadrul unei sesiuni plenare speciale convocate pentru 24 februarie, pentru a marca a patra aniversare a invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, dar a fost amânat pentru 11 februarie.

Pe 19 decembrie, summitul Uniunii Europene a aprobat o decizie privind un împrumut comun pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro, menit să acopere două treimi din nevoile Ucrainei în perioada 2026-2027, atât în ​​domeniul bugetar, cât și în cel al apărării.

Pe 4 februarie, ambasadorii statelor membre ale UE, reuniți în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper), au convenit asupra mecanismelor de acordare a împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei pentru perioada 2026-2027, inclusiv permiterea participării țărilor terțe la acest proces.