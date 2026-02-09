Prima pagină » Știri externe » Parlamentul European votează miercuri împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Parlamentul European a decis să voteze rapid un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ca să evite lipsa de bani pentru efortul de război.
Nițu Maria
09 feb. 2026, 20:26, Știri externe

Parlamentul European va vota miercuri acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro de către UE pentru susținerea efortului de război al Ucrainei.

Anunțul a fost făcut luni de președinta Parlamentului, Roberta Metsola, scrie POLITICO.

Votul fusese inițial programat pentru sfârșitul lunii, dar a fost amânat.

„Există un acord între grupurile politice”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Parlamentului, Delphine Colard, înainte de începerea sesiunii plenare.

Partidul Popular European de centru-dreapta, Socialiștii și Democrații de centru-stânga și liberalii Renew Europe au convenit asupra unui calendar accelerat de voturi care să permită Comisiei să obțină fonduri de pe piețele internaționale ale datoriilor, garantate de bugetul pe termen lung al UE.

Sprijinul acestor trei grupuri asigură majoritatea necesară pentru adoptarea voturilor, inclusiv asupra modificărilor bugetului UE și a mecanismului de finanțare pentru Ucraina.

Fără acest împrumut, Ucraina ar fi riscat să rămână fără lichidități până în aprilie, ceea ce ar fi afectat efortul său de război, în contextul discuțiilor de pace mediate de SUA.

Voturile fuseseră programate inițial pentru o sesiune plenară specială, convocată pe 24 februarie, cu ocazia celei de-a patra aniversări a invaziei Rusiei în Ucraina.

