Prima pagină » Politic » Victor Negrescu propune o taxă europeană pe jocurile de noroc pentru finanțarea educației

Victor Negrescu propune o taxă europeană pe jocurile de noroc pentru finanțarea educației

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a propus introducerea unei taxe europene pe industria jocurilor de noroc și a pariurilor online. Resursele obținute ar urma să devină surse proprii ale bugetului UE, fiind destinate exclusiv educației și politicilor de tineret.
Victor Negrescu propune o taxă europeană pe jocurile de noroc pentru finanțarea educației
Sursa: Facebook/Victor Negrescu
Alexandra-Valentina Dumitru
30 ian. 2026, 11:57, Politic

Inițiativa vine în contextul în care Uniunea Europeană are nevoie de resurse suplimentare pentru a face față provocărilor actuale, iar multe dintre soluțiile aflate în discuție ar putea afecta direct state membre precum România.

„Am propus o alternativă corectă și realistă pentru a finanța educația, care nu taxează cetățenii și nu pune presiune pe bugetele naționale. Vorbim despre o industrie digitală, transfrontalieră, care beneficiază de piața unică europeană, dar care este insuficient reglementată și impozitată inegal în prezent. În acest sens, am depus un amendament co-semnat de peste 20 de eurodeputați și susținut de intergrupul legislativului european pentru educație prin care solicităm ca 20% din viitorul buget european pe termen lung să meargă către educație și formarea competențelor”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.

Propunerea vizează introducerea unor reguli europene clare pentru sectorul online, combaterea activităților ilegale și a evaziunii, protejarea minorilor și prevenirea dependenței. Astfel, s-ar crea o nouă sursă de venituri fără a taxa direct populația.

Banii colectați prin aplicarea acestei taxe ar putea fi direcționați spre priorități europene esențiale, precum educația, politicile de tineret, competențele digitale și prevenția.

Amendamentul a fost depus la raportul Parlamentului European privind viitorul Cadru Financiar Multianual, având sprijinul grupului Socialiștilor și Democraților (S&D).

Publicația Politico a notat că inițiativa ar putea „omorî mai mulți iepuri dintr-o singură lovitură”, prin întărirea veniturilor Uniunii și reducerea fragmentării reglementărilor digitale.

„Este o soluție pragmatică, echilibrată și fezabilă politic, care ajută Europa să își consolideze bugetul fără a penaliza România sau cetățenii săi”, a subliniat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România
Gandul
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
Libertatea
Cele 2 zodii care riscă să ajungă la divorț în februarie 2026, potrivit experților în astrologie
CSID
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Promotor