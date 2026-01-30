Victor Negrescu propune o taxă europeană pe jocurile de noroc pentru finanțarea educației

Inițiativa vine în contextul în care Uniunea Europeană are nevoie de resurse suplimentare pentru a face față provocărilor actuale, iar multe dintre soluțiile aflate în discuție ar putea afecta direct state membre precum România.

„Am propus o alternativă corectă și realistă pentru a finanța educația, care nu taxează cetățenii și nu pune presiune pe bugetele naționale. Vorbim despre o industrie digitală, transfrontalieră, care beneficiază de piața unică europeană, dar care este insuficient reglementată și impozitată inegal în prezent. În acest sens, am depus un amendament co-semnat de peste 20 de eurodeputați și susținut de intergrupul legislativului european pentru educație prin care solicităm ca 20% din viitorul buget european pe termen lung să meargă către educație și formarea competențelor”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.

Propunerea vizează introducerea unor reguli europene clare pentru sectorul online, combaterea activităților ilegale și a evaziunii, protejarea minorilor și prevenirea dependenței. Astfel, s-ar crea o nouă sursă de venituri fără a taxa direct populația.

Banii colectați prin aplicarea acestei taxe ar putea fi direcționați spre priorități europene esențiale, precum educația, politicile de tineret, competențele digitale și prevenția.

Amendamentul a fost depus la raportul Parlamentului European privind viitorul Cadru Financiar Multianual, având sprijinul grupului Socialiștilor și Democraților (S&D).

Publicația Politico a notat că inițiativa ar putea „omorî mai mulți iepuri dintr-o singură lovitură”, prin întărirea veniturilor Uniunii și reducerea fragmentării reglementărilor digitale.

„Este o soluție pragmatică, echilibrată și fezabilă politic, care ajută Europa să își consolideze bugetul fără a penaliza România sau cetățenii săi”, a subliniat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.