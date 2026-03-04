Prima pagină » Social » Sindicatele îndeamnă profesorii să nu semneze pentru participarea la simularea examenelor naționale

Sindicatele îndeamnă profesorii să nu semneze pentru participarea la simularea examenelor naționale

Federațiile sindicale din Educație îi îndeamnă pe profesori să nu cedeze presiunilor și să nu semneze pentru participarea la simularea examenelor naționale.
Sindicatele îndeamnă profesorii să nu semneze pentru participarea la simularea examenelor naționale
Sursa foto: Facebook/Fsli Romania
Cosmin Pirv
04 mart. 2026, 13:08, Social

Încă din luna februarie, federațiile „Spiru Haret” și FSLI au început un referendum printre membrii privind neparticiparea la simularea examenelor naționale și/sau declanșarea grevei în perioada acestora.

„În mod regretabil – dar previzibil – Ministerul Educației și Cercetării și inspectoratele școlare au ignorat semnalul nostru de alarmă și încearcă să forțeze organizarea acestor simulări. Atragem atenția asupra faptului că Ministerul Educației și Cercetării a emis Procedura nr. 25350/03.03.2026 privind organizarea și desfășurarea simulării examenelor naționale. Imediat după aceea, asupra conducerilor unităților de învățământ au început presiunile din partea inspectoratelor școlare, care:
• solicită propuneri de cadre didactice pentru comisiile de organizare;
• somează școlile să trimită macheta cu comisia centrului de examen de la nivelul unității de învățământ
• semnarea de declarații pe proprie răspundere în care își asumă îndeplinirea sarcinilor asumate, respectarea termenelor stabilite, păstrarea confidențialității privind activitatea în cadrul procesului de scanare/încărcare/transfer/evaluare a lucrărilor scrise”, transmite miercuri FSLI România.

Conform reprezentanților federației, se cere nominalizarea unui număr de asistenți mai mare cu 10% față de necesar.

„Nu semnați niciun document prin care să vă asumați participarea la simulările examenelor naționale din luna martie. Nu cedați presiunilor de a fi incluși în organizarea simulărilor”, le transmit liderii sindicali profesorilor.

Aceștia susțin că profesorii trebuie să fie uniți „pentru a face față oricăror încercări de intimidare venite din partea decidenților: „Dacă nici acum, în al doisprezecelea ceas, nu dăm dovadă de unitate și nu blocăm organizarea simulărilor examenelor naționale, riscăm ca veniturile să ne fie afectate și mai mult, în urma măsurilor de austeritate ale Guvernului”.

Citește și

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
Libertatea
Pensia neîncasată în caz de deces! Cum se obțin banii, cine poate beneficia și ce acte sunt necesare
CSID
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor