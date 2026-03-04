Sindicatele îndeamnă profesorii să nu semneze pentru participarea la simularea examenelor naționale

Încă din luna februarie, federațiile „Spiru Haret” și FSLI au început un referendum printre membrii privind neparticiparea la simularea examenelor naționale și/sau declanșarea grevei în perioada acestora.

„În mod regretabil – dar previzibil – Ministerul Educației și Cercetării și inspectoratele școlare au ignorat semnalul nostru de alarmă și încearcă să forțeze organizarea acestor simulări. Atragem atenția asupra faptului că Ministerul Educației și Cercetării a emis Procedura nr. 25350/03.03.2026 privind organizarea și desfășurarea simulării examenelor naționale. Imediat după aceea, asupra conducerilor unităților de învățământ au început presiunile din partea inspectoratelor școlare, care:

• solicită propuneri de cadre didactice pentru comisiile de organizare;

• somează școlile să trimită macheta cu comisia centrului de examen de la nivelul unității de învățământ

• semnarea de declarații pe proprie răspundere în care își asumă îndeplinirea sarcinilor asumate, respectarea termenelor stabilite, păstrarea confidențialității privind activitatea în cadrul procesului de scanare/încărcare/transfer/evaluare a lucrărilor scrise”, transmite miercuri FSLI România.

Conform reprezentanților federației, se cere nominalizarea unui număr de asistenți mai mare cu 10% față de necesar.

„Nu semnați niciun document prin care să vă asumați participarea la simulările examenelor naționale din luna martie. Nu cedați presiunilor de a fi incluși în organizarea simulărilor”, le transmit liderii sindicali profesorilor.

Aceștia susțin că profesorii trebuie să fie uniți „pentru a face față oricăror încercări de intimidare venite din partea decidenților: „Dacă nici acum, în al doisprezecelea ceas, nu dăm dovadă de unitate și nu blocăm organizarea simulărilor examenelor naționale, riscăm ca veniturile să ne fie afectate și mai mult, în urma măsurilor de austeritate ale Guvernului”.