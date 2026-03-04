Salvați Copiii: Programul „Cutia Bebelușului”, relansat pentru mame vulnerabile / 10.000 de gravide vor primi sprijin în 16 județe

Organizația Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom lansează cea de-a treia ediție a programului „Cutia Bebelușului”, o inițiativă inspirată de modelul finlandez care își propune să reducă mortalitatea infantilă și să sprijine mamele vulnerabile încă din timpul sarcinii, potrivit unui comunicat al organizației.

Proiectul este finanțat integral de Fundația OMV Petrom cu 2,5 milioane de euro, iar valoarea totală a programului în cele trei ediții ajunge la 6,63 milioane de euro.

România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile

Programul va sprijini 10.000 de gravide vulnerabile și nou-născuții lor din 16 județe, care vor primi un pachet cu produse esențiale pentru primul an de viață al copilului și vor avea acces la informații și servicii medicale de bază.

Inițiativa vine în contextul în care România continuă să se afle printre țările cu cele mai ridicate rate ale mortalității infantile din Uniunea Europeană.

În 2023, rata mortalității infantile a fost de 5,6 la mia de copii născuți vii, aproape dublă față de media europeană, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Principala cauză este reprezentată de nașterile premature.

Specialiștii arată că aproximativ o treime dintre aceste decese ar putea fi prevenite prin monitorizarea sarcinii, educarea mamelor și acces mai bun la servicii medicale.

Sprijin pentru mame încă din luna a patra de sarcină

În cadrul programului, gravidele vor primi Cutia Bebelușului începând cu luna a patra de sarcină, prin intermediul medicilor de familie și al rețelei socio-medicale a organizației Salvați Copiii.

Proiectul include și implicarea a 100 de cadre medicale, care vor oferi consiliere privind îngrijirea nou-născuților, alăptarea și controalele medicale necesare în timpul sarcinii și după naștere.

Cutia conține peste 64 de produse de bază pentru mamă și copil, articole de igienă și materiale de informare privind educația pentru sănătate. În plus, cutia poate fi folosită și ca pătuț sigur pentru nou-născut în primele luni de viață, contribuind la prevenirea sindromului morții subite la sugari.

Creștere a accesului la servicii medicale

Datele din edițiile anterioare ale programului arată un impact semnificativ asupra sănătății materne și neonatale. Aproximativ 96% dintre mamele beneficiare au efectuat controalele prenatale, iar 97% și-au înscris copilul la medicul de familie.

De asemenea, specialiștii implicați în proiect au raportat:

77% creștere a vaccinării copiilor

77% creștere a controalelor prenatale

74% consiliere pentru alăptare

69% consulturi pediatrice

60% controale postnatale

În plus, 8 din 10 mame au declarat că nu și-ar fi permis să cumpere produsele incluse în Cutia Bebelușului.

O inițiativă – catalizator

În total, programul a sprijinit până acum peste 15.000 de mame și nou-născuți din 16 județe, lucru care a contribuit la creșterea accesului la servicii medicale și la îmbunătățirea îngrijirii copiilor în comunitățile vulnerabile.

Organizatorii spun că inițiativa funcționează ca un „catalizator” pentru conectarea mamelor din zonele rurale la sistemul medical și pentru încurajarea controalelor prenatale și a îngrijirii corecte a nou-născuților.

Mesajul central al programului este unul simplu: „Nu ești singură.”

Atunci când mamele primesc sprijin și informații la momentul potrivit, sunt mai dispuse să meargă la controale medicale, să își vaccineze copiii și să ceară ajutorul de care au nevoie.