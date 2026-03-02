Bursa de Valori București a deschis pe roșu ședința de luni, după declanșarea conflictului armat în Orientul Mijlociu. Cum au evoluat principalii indici în primele ore

Bursa de Valori București (BVB) a deschis cu aproape toți indicii pe roșu, iar Bucharest Exchange Trading (BET), principalului indice a ajuns la 27.799,80 de puncte la ora 10:15, cu -1,11% mai puțin decât vineri, și la 27.682,11 de puncte la ora 12, în scădere cu -1,53% față de valoarea la care a închis vineri, de 28.112,34 de puncte.

În jurul orei 12:30, se înregistraseră peste 8.200 de tranzacții, cu un rulaj total de 51,28 de milioane de lei.

BET este primul indice dezvoltat de BVB și reprezintă indicele de referință al pieței locale de capital. BET reflectă evoluția celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementată a BVB, exclusiv societățile de investiții financiare (SIF-uri). Este un indice de preț ponderat cu capitalizarea free floatului, ponderea maximă a unui simbol fiind de 20%. Criteriul principal de selecție al societăților în indice este lichiditatea.

La ora 10:15, din cele 20 de companii din componența BET, doar OMV Petrom era pe plus, cu 3,91%, iar acțiunea Romgaz era stabilă.

La ora 12:00, din cele 20 de companii din componența BET., singurele două pe creștere erau principalii doi producători de gaze, Romgaz, cu o creștere de 0,17%, și OMV Petrom, 1,96%, iau una, Antibiotice, stagna.

Printre indicii BVB, a doua cea mai mică scădere procentuală, la ora 12:00, de 1,12%, a avut-o BET-NG (BUCHAREST EXCHANGE TRADING ENERGY & RELATED UTILITIES INDEX), indice sectorial care reflecta evolutia companiilor listate pe piata reglementata a BVB care au domeniul principal de activitate energia si utilitatile aferente. Ponderea maxima a unui simbol in indice este 30%.

La ora 10:15, BET-NG avea cea mai mică scădere dintre toți indicii, de -0,35%.

Cele mai mari companii din energie – OMV PETROM, HIDROELECTRICA, ROMGAZ, TRANSGAZ, NUCLEARELECTRICA, TRANSELECTRICA și CONPET – au împreună cea mai mare parte din compoziția BET-NG.