Transgaz înregistrează o creștere spectaculoasă a profitului în 2025, peste așteptări

Rezultatele confirmă una dintre cele mai solide performanțe financiare din istoria companiei, pe fondul creșterii veniturilor reglementate și al unui cadru tarifar favorabil.

La nivel individual, profitul net al Transgaz a atins 808,7 milioane de lei, înregistrând, de asemenea, o creștere de 2,2 ori față de anul anterior. Profitul brut preliminat la 31 decembrie 2025 a crescut cu 203%, respectiv cu 473,8 milioane de lei, iar profitul net realizat a avansat cu 206%, echivalentul a 416,7 milioane de lei.

Totodată, profitul net Transgaz a fost cu 463,8 milioane de lei peste nivelul prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, marcând o depășire de 234%, potrivit datelor.

Veniturile Transgaz

Veniturile din activitatea de exploatare ale Transgaz (n.r. înainte de echilibrare și activitatea de construcții conform IFRIC12) au crescut cu 512,5 milioane de lei, ajungând la 2,61 miliarde de lei la finalul anului 2025.

Evoluția pozitivă a fost susținută de aplicarea noilor tarife de transport gaze naturale aprobate de ANRE.

Astfel, venitul reglementat aprobat pentru perioada 1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025 a fost de 2,005 miliarde de lei, iar pentru intervalul 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026 a fost stabilit la 2,301 miliarde de lei, în creștere semnificativă.

Structura financiară în 2025

Cheltuielile de exploatare Transgaz au crescut cu 158,3 milioane de lei, până la 1,9 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile financiare au avansat cu 19,4 milioane de lei, în principal din cauza diferențelor nefavorabile de curs valutar.

Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, deține 58,5% din capitalul Transgaz, compania beneficiind de statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România.

Acțiunea Transgaz, atractivă pentru investitori

Potrivit prezentărilor realizate la Bursa de Valori București, acțiunea Transgaz rămâne una de portofoliu, atractivă pentru investitori, susținută de poziția strategică a companiei pe piața energetică națională și internațională, profilul financiar robust, capacitatea de generare a performanței și o politică de dividende atractivă.