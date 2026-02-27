Prima pagină » Știri externe » „Luați cât puteți căra”. Compania chineză care a transformat profitul în bonusuri uriașe pentru angajați

„Luați cât puteți căra”. Compania chineză care a transformat profitul în bonusuri uriașe pentru angajați

O companie din China a atras atenția publicului și a devenit virală pe rețelele sociale după ce a decis să împartă aproape 70% din profitul anual sub formă de bonusuri record pentru angajați.
Pîslaru, optimist că România va primi banii considerați pierduți din PNRR
Pîslaru, optimist că România va primi banii considerați pierduți din PNRR
Băsescu: „Grindeanu dă din gură, Bolojan aduce bani în țară”
Băsescu: „Grindeanu dă din gură, Bolojan aduce bani în țară”
Bolojan, despre tensiunile din coaliție: Responsabilitatea mea este să fac ce trebuie pentru România
Bolojan, despre tensiunile din coaliție: Responsabilitatea mea este să fac ce trebuie pentru România
Băsescu: „Grindeanu își sabotează propriul premier”
Băsescu: „Grindeanu își sabotează propriul premier”
„Nu l-am simțit premierul unei coaliții, ci al unui singur partid”. Ce spune Grindeanu despre Ilie Bolojan
„Nu l-am simțit premierul unei coaliții, ci al unui singur partid”. Ce spune Grindeanu despre Ilie Bolojan
Andrei Rachieru
27 feb. 2026, 08:02, Știri externe

Potrivit publicației South China Morning Post, gestul fără precedent a stârnit admirație și dezbateri intense în mediul online din China continentală.

Pe 13 februarie, Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. a organizat gala anuală a companiei, un eveniment grandios la care au participat aproximativ 7.000 de persoane. Cu această ocazie, compania a distribuit peste 60 de milioane de yuani în numerar direct la fața locului, dintr-un total de 180 de milioane de yuani alocate bonusurilor.

Pentru eveniment au fost amenajate 800 de mese de banchet, iar momentul central l-a reprezentat distribuirea efectivă a banilor. Angajații au fost invitați să își ridice singuri bonusurile, cu o singură regulă: să ia doar suma pe care o puteau transporta în brațe, fără genți sau pungi.

Conform imaginilor devenite virale, angajații au fost surprinși numărând teancuri de bancnote întinse pe mese lungi, în timp ce alții urcau pe scenă cu brațele pline de bani. În timpul galei, proprietarul companiei, Cui Peijun, a făcut declarații directe și neconvenționale, criticând ideea oferirii de cadouri simbolice în locul banilor.

„Nu este vorba că aș vrea să dau bani, ci că tinerii sunt împovărați de credite auto și ipoteci. Orice ajutor este binevenit”, a explicat acesta, răspunzând poreclei primite online: „șeful căruia îi place cel mai mult să ofere bani”.

Performanță financiară solidă

Profitul companiei pentru anul 2025 a fost de 270 de milioane de yuani, ceea ce înseamnă că aproape 70% din câștiguri au fost redistribuite către angajați. În 2024, firma a raportat un profit net de 260 de milioane de yuani, din care 170 de milioane au fost, de asemenea, acordate sub formă de bonusuri.

Fondată în septembrie 2002, compania este producător și furnizor de servicii pentru macarale și echipamente de manipulare a materialelor, având operațiuni în peste 130 de țări. Cui Peijun deține aproximativ 98,88% din acțiunile firmei.

Recomandarea video

A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol
G4Media
„Austeritate” selectivă. După ce a redus bursele pentru studenții români, Guvernul Bolojan a acordat 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători din Africa și alte state francofone
Gandul
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Ce înseamnă noile tarife americane anunțate de Trump pentru români: haos, scumpiri la carburanți și o posibilă criză planetară
Libertatea
Pilaf călugăresc de post. Rețeta secretă a părintelui Dionisie de la Mănăstirea Căldărușani
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor