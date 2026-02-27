FMI aprobă un program financiar major pentru sprijinirea economiei Ucrainei

Fondul Monetar Internațional a decis lansarea unui nou program de finanțare destinat Ucrainei, cu o valoare totală de 8,1 miliarde de dolari, pe o durată de patru ani, notează Ukrinform.

Autoritățile de la Kiev consideră că acest sprijin va contribui la menținerea echilibrului economic și la susținerea reformelor necesare în perioada următoare.

Anunțul a fost făcut de premierul ucrainean, Yulia Svyrydenko, care a explicat că prima parte din bani va ajunge în curând în Ucraina și va fi utilizată pentru stabilizarea bugetului de stat.

„Prima tranșă, în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, este așteptată în curând. Fondurile vor acoperi deficitul bugetar și vor sprijini stabilitatea macrofinanciară”, a declarat ea.

Potrivit premierului, acordul cu FMI face parte dintr-un plan financiar destinat acoperirii deficitului bugetar estimat la 136,5 miliarde de dolari pentru următorii patru ani. Programul oferă continuitate măsurilor economice adoptate în ultimii ani.

Oficialii din Ucraina anunță că înțelegerea cu Fondul Monetar Internațional va facilita accesul la alte surse importante de finanțare internațională.

„Noul program de cooperare cu FMI pentru Ucraina este un punct de sprijin pentru tot sprijinul financiar internațional, în special pentru obținerea împrumutului de 90 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană”, a menționat prim-ministrul.

Pe lângă fondurile care pot veni din partea Uniunii Europene, Ucraina mizează și pe sprijin financiar oferit de statele care fac parte din Grupul celor Șapte și de alte instituții financiare internaționale.

În același timp, partenerii externi au acceptat continuarea suspendării temporare a plăților pentru o parte din datoria oficială, iar autoritățile speră că procesul de restructurare va continua după stabilizarea situației economice.

În ultimele zile, guvernul ucrainean a discutat cu FMI și despre modificări fiscale care îi privesc pe antreprenorii mici. Autoritățile vor crește plafonul anual de venit peste care aceștia trebuie să se înregistreze ca plătitori de TVA.

În cadrul unei vizite la Kiev, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a spus că autoritățile trebuie să clarifice problema introducerii TVA pentru întreprinzătorii individuali, care este o măsură importantă pentru stabilitatea finanțelor publice.