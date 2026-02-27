Ungaria blochează pachetul de sancțiuni al UE împotriva Rusiei pentru a obține fonduri de apărare

Ungaria a blocat adoptarea unui nou pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, din cauza unui conflict cu instituțiile europene legat de finanțarea pentru apărare, scrie POLITICO.

Potrivit unor diplomați europeni, Budapesta încearcă astfel să obțină aprobarea unei cereri de împrumut în valoare de 16 miliarde de euro. Guvernul din Ungaria se află, în acest moment, într-o dispută cu Comisia Europeană privind sprijinul acordat Ucraina și finanțările europene.

Premierul Viktor Orbán a amenințat că va bloca noul pachet de sancțiuni împotriva Rusia, dar și un împrumut european destinat Kievului, dacă nu vor fi rezolvate problemele legate de livrările de petrol către Ungaria.

Autoritățile europene speră că lucrările de reparare a conductei afectate de atacuri vor convinge Budapesta să renunțe la opoziție.

Totuși, diplomați europeni susțin că guvernul ungar ar putea continua blocajul până când va primi aprobarea pentru finanțarea destinată apărării.

Noul pachet de sancțiuni a fost propus la începutul lunii februarie și include măsuri care vizează sectorul energetic, sistemul bancar și comerțul cu bunuri și servicii rusești. Pentru adoptare este nevoie de vot unanim din partea statelor membre.

Uniunea Europeană a dorit aprobarea sancțiunilor și a sprijinului financiar pentru Ucraina înainte de marcarea a patru ani de la declanșarea războiului început de Rusia.

Ungaria a solicitat aproximativ 16 miliarde de euro prin programul european destinat consolidării apărării, care oferă împrumuturi destul de mari statelor membre pentru achiziții militare. Cererea nu a primit încă aprobarea finală. Prima tranșă de fonduri nu a fost acordată.

Reprezentanții Comisiei Europene au respins ideea că finanțarea ar fi blocată din motive politice și au precizat că evaluarea cererii continuă. Decizia finală privind acordarea împrumutului va aparține statelor membre.