Elveția adoptă integral al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și Belarusului

Consiliul Federal al Elveției a anunțat că va adopta măsurile suplimentare incluse în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina. Decizia intră în vigoare joi.

Încă din 12 decembrie, Elveția a adăugat 64 de persoane și entități pe lista sancțiunilor, iar în prezent aproximativ 2.600 de persoane și entități sunt supuse înghețării activelor. Lista elvețiană este identică cu cea a UE. Totodată, plafonul de preț pentru petrolul rusesc destinat țărilor terțe a fost redus de la 47,60 dolari la 44,10 dolari pe baril, începând cu 1 februarie.

În domeniul energetic, Elveția va interzice complet, din 25 aprilie, achiziția și importul de gaz natural lichefiat (LNG) din Rusia. Contractele pe termen lung deja existente vor beneficia de o perioadă de tranziție până la sfârșitul anului 2026. Măsura urmărește reducerea veniturilor Rusiei din exportul de combustibili fosili.

În sectorul financiar, autoritățile elvețiene interzic furnizarea de servicii cripto către cetățeni și companii ruse. De asemenea, sunt blocate tranzacțiile cu anumite criptomonede susținute de rubla rusească, inclusiv stablecoin-ul A7A5. Interdicția privind utilizarea unor servicii specializate de mesagerie pentru plăți a fost extinsă.

Pe plan comercial, lista bunurilor care pot contribui la capacitatea militară și tehnologică a Rusiei a fost extinsă. Noile restricții vizează metale utilizate la producerea sistemelor de armament, produse pentru fabricarea combustibililor și hidrocarburi aciclice, considerate o sursă importantă de venit pentru Rusia.

Consiliul Federal a interzis și achiziția sau menținerea participațiilor în companii din anumite zone economice speciale sau de inovație din Rusia, unde sunt produse bunuri cu utilizare militară. De asemenea, a extins interdicțiile privind furnizarea de servicii, inclusiv în domeniul tehnologiilor avansate, inteligenței artificiale și turismului. Orice alt serviciu care nu este interzis explicit și care este destinat guvernului rus necesită autorizație specială.

În paralel, Elveția a adoptat și noile măsuri ale UE împotriva Belarusului, pe fondul implicării continue a acestuia în sprijinul Rusiei. Acestea includ extinderea interdicțiilor de servicii, înăsprirea restricțiilor comerciale și măsuri legate de criptomonede. Noile prevederi pentru Belarus intră în vigoare tot joi, 26 februarie.